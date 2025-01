Maltempo nel Vibonese, un albero cade vicino la Certosa di Serra San Bruno – FOTO

i danni

VIBO VALENTIA Proseguono gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco per il maltempo che ha interessato il territorio provinciale di Vibo Valentia. Sono stati circa 50 gli interventi effettuati dalla notte scorsa e nella giornata odierna. Durante la notte hanno operato due squadre formate da personale di turno libero in aggiunta al dispositivo ordinario di soccorso. Le aree interessate riguardano prevalentemente i comuni di Vibo Valentia, Vallelonga, Mongiana, Fabrizia, Vazzano, Filadelfia, Polia, Francavilla, Arena, Brognaturo, Maierato e Serra San Bruno dove un grosso albero è caduto in prossimità dell’ingresso della Certosa.





