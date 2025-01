La mamma di Sofia a “Chi l’ha visto?”: «I poliziotti sono stati degli angeli»

il tentato rapimento a cosenza

COSENZA Un «grazie mille a tutti» i cosentini e i calabresi, un grazie rinnovato in diretta tv nel corso della telefonata a Chi l’ha visto? Così Valeria Chiappetta a Federica Sciarelli in una breve conversazione, fatta di molti (comprensibili) silenzi vista la paura di 24 ore fa – «siamo morti e risorti» ha scritto a caldo la donna su facebook – ma anche di felicità per «poter abbracciare di nuovo mia figlia». La 28enne ripercorre le tappe di «un momento tragico che si è concluso in modo meraviglioso grazie a un lavoro di gruppo. Le forze dell’ordine sono stati degli angeli».

Nella foto Valeria Chiappetta abbraccia la poliziotta che le è stata vicino fino alla notizia della liberazione di Sofia