Neonata rapita a Cosenza il plauso dell’associazione “ConDivisa – Sicurezza e Giustizia”

la nota

«Encomiabile il lavoro dei poliziotti della Questura di Cosenza che a vario titolo hanno operato per ritrovare la neonata rapita». È quanto dichiara l’avvocato Lia Staropoli, presidente dell’associazione “ConDivisa – Sicurezza e Giustizia” in riferimento alla drammatica vicenda della piccola Sofia, rapita e ritrovata dopo poche ore a Cosenza.

Lia Staropoli, presidente “ConDivisa – Sicurezza e Giustizia”

«Grazie al mirabile impegno e alla professionalità di questi Servitori dello Stato – ha aggiunto – la piccola è stata immediatamente riportata dalla madre al sicuro. È fondamentale stanziare fondi per il personale delle Forze dell’ordine per le strutture e gli equipaggiamenti. Nonché consentire a tutti loro di operare in sicurezza». «Infine, – conclude l’avvocato Staropoli – trovo gravissimo il fatto che si possa entrare in ospedale e rapire una neonata del tutto indisturbati, è necessario e urgente rafforzare il sistema di sicurezza di ospedali e scuole».