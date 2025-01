“Energia e agricoltura”, Statti: «In Calabria un enorme patrimonio boschivo, può rivestire un ruolo importante»

l’intervista

ROMA «La Calabria è una regione che anche dal punto di vista delle agro energie può dare e sta dando molto. Abbiamo un connubio eccezionale tra energia, cibo e agricoltura». Così ai microfoni del Corriere della Calabria il presidente di Confagricoltura Calabria Alberto Statti, a Palazzo della Valle a Roma in occasione dell’evento “Energia e Agricoltura: una strategia condivisa a supporto della decarbonizzazione e dello sviluppo territoriale. Focus sulle comunità energetiche”. Statti ha sottolineato come in Calabria ci siano diversi «elementi favorevoli»: dall’eolico al solare, ma anche «ma anche sul biogas ci sono delle esperienze importanti. La Calabria ha degli esempi virtuosi sui quali si sta lavorando, perché oltre a produrre energia elettrica si produce anche energia termica che è un elemento altrettanto importante su cui lavorare. Oggi – prosegue – il tema dell’energia è un tema che sta tornando alla ribalta. L’agricoltura può e deve lavorare in questa direzione avendo anche a disposizione strumenti che gli consentono di investire, dando la possibilità agli imprenditori di diversificare le proprie attività introducendo anche il settore delle rinnovabili che è un settore che oltre a dare una risposta per il fabbisogno della comunità può anche dare una risposta agli imprenditori stessi attraverso entrate sui propri bilanci che possono derivare da questo settore». Un settore dunque – secondo Statti – in cui la Calabria può giocare un ruolo importante: «La Calabria – sottolinea – ha già avuto modo di partecipare a diversi bandi e lo sta facendo con fotovoltaico e lo sta facendo con le le rinnovabili da biogas Abbiamo un enorme patrimonio un boschivo che si può utilizzare anche per le biomasse. Si faceva riferimento prima ad un dato a livello nazionale che del 35% che può essere elevato al 45%, e credo che in questo range la Calabria possa dare delle risposte importanti anche attraverso una corretta utilizzazione delle risorse boschive che sono tante». (m.r.)

