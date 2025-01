L’ex sottosegretario calabrese Li Gotti denuncia il Governo per il caso Almasri

la vicenda

CROTONE Favoreggiamento personale e peculato sono i reati ipotizzati dall’avvocato Luigi Li Gotti che oggi ha presentato alla Procura della Repubblica di Roma una denuncia contro la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, per la vicenda della liberazione di Osama Almasri. Li Gotti, ex senatore e sottosegretario alla Giustizia dal 2006 al 2008, penalista crotonese che è stato anche l’avvocato di Tommaso Buscetta dopo la decisione di collaborare con i magistrati, chiede anche che «vengano svolte indagini sulle decisioni adottate e favoreggiatrici del suddetto Osama Almasri, nonché sulla decisione di utilizzare un aereo di stato per prelevare il catturato, e liberato, a Torino e condurlo in Libia».

