Casi Almasri e Santanchè, il centrosinistra all’attacco della Meloni

il dibattito politico

ROMA L’opposizione torna all’attacco sul caso Almasri, il libico che secondo l’Anm “è stato liberato per inerzia del ministro della Giustizia”. “Auspico che la Procura della Repubblica di Roma, guidata dal procuratore Lo Voi, chiarisca se ci sono state omissioni e responsabilità”, dice Angelo Bonelli di Avs mentre il segretario di Più Europa Riccardo Magi l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sull’attuazione degli accordi tra Italia e Libia e che la premier Giorgia Meloni riferisca in Aula. Richiesta reiterata anche da Pd e M5s, dopo che la Corte Penale Internazionale dell’Aia ha fatto sapere che il generale ha ordinato e commesso personalmente torture, violenze sessuali e omicidi. Secondo l’associazione dei magistrati (affondo che arriva dopo la protesta nelle corti d’appello contro la riforma per la separazione delle carriere; “è il Parlamento che fa le leggi e non le fa contro i magistrati”, dice il capogruppo di FI alla Camera Paolo Barelli) il ministro della Giustizia Carlo Nordio avrebbe dovuto chiederne la custodia cautelare in vista della consegna alla Corte penale internazionale che aveva spiccato, nei suoi confronti, un mandato di cattura per crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi nella prigione di Mittiga in Libia. Mercoledì è attesa l’informativa nell’Aula della Camera dei deputati del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ribadirà la tesi illustrata già al Senato, insisterà sul tema della sicurezza nazionale, confermerà che Almasri è stato espulso perché pericoloso. Ma sarà anche la vicenda giudiziaria riguardante Daniela Santanchè a tenere banco nei prossimi giorni: il 29 gennaio ci sarà il pronunciamento della Cassazione sulla competenza tra Milano o Roma sul caso in cui l’esponente di Fdi con altri risponde di truffa aggravata ai danni dell’Inps per la vicenda che riguarda la cassa integrazione in Visibilia durante il periodo del Covid. Proprio mercoledì si terrà una conferenza dei capigruppo e M5s spingerà per calendarizzare la mozione di sfiducia alla ministra. Molti ‘big’ di Fdi sottolineano che, qualora la competenza del processo rimanesse a Milano, ci potrebbe essere una valutazione più approfondita sulla permanenza del responsabile del Turismo nel governo. Ma Santanchè ha già fatto sapere di non ritenere decisivo questo passaggio per un eventuale suo addio all’esecutivo. Il 30 la premier potrebbe incontrarla, ma in tanti nel partito di via della Scrofa ritengono che non ci sarà un passo indietro in tempi brevi e che la presidente del Consiglio potrebbe attendere ancora. “Alla vigilia dello scorso Natale, Daniela Santanchè ha annunciato la vendita di Visibilia a una misteriosa società anonima svizzera, la Wip Finance. Report ha scoperto chi si nasconderebbe dietro e la sua identità getta pesanti ombre sull’intera operazione”, ha scritto su Facebook, Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, anticipando alcuni contenuti della puntata di questa sera. Altri dossier sul tavolo in settimana sono quelli legati alla Consulta (giovedì ci sarà una nuova votazione sull’elezione dei giudici della Corte costituzionali mancanti) e al ddl sicurezza, con la Lega che minaccia di non uniformarsi alla linea di Fdi e FI che hanno aperto alle modifiche sui contenuti sul provvedimento. Sotto traccia poi il dibattito sulle riforme (oggi il ministro per l’attuazione del Pnrr e della Coesione sociale Tommaso Foti in un’intervista ha rilanciato sul premierato) e sulla legge elettorale con le forze politiche che sostengono l’esecutivo (ma la Lega è scettica) che potrebbe aprire il cantiere, convergendo su un proporzionale con preferenze e premio di maggioranza. In settimana al Senato si discuteranno alcune mozioni, tra cui quella del riconoscimento della Palestina e sull’autonomia differenziata ma la maggioranza respingerà ogni tipo di assalto. Così come sulla Rai, dopo che anche la presidente della Commissione Vigilanza della Rai Barbara Floridia è intervenuta per tentare di sbloccare la partita sulla presidenza chiedendo inoltre di audire l’Ad dell’azienda di viale Mazzini sulla cosiddetta ‘norma anti-Report’.

