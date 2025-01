Catanzaro, sabato si insedia il nuovo procuratore Salvatore Curcio

l’incarico

CATANZARO Si insedierà sabato il nuovo procuratore di Catanzaro Salvatore Curcio. Dopo la nomina, avvenuta lo scorso dicembre, prenderà ufficialmente l’incarico nei prossimi giorni, succedendo al procuratore ff Vincenzo Capomolla. L’insediamento di Curcio segue quello avvenuto qualche giorno fa a Crotone di Domenico Guarascio, il più giovane procuratore d’Italia, che ha ottenuto l’incarico nel valzer di trasferimenti deciso dal Consiglio superiore della Magistratura, con la nomina anche di Capomolla alla guida della procura di Cosenza. Curcio, 60 anni, è in magistratura dal 1989. Dopo un periodo di tirocinio a Firenze, ha svolto le funzioni di giudice istruttore penale e giudice per le indagini preliminari al Tribunale di Catanzaro. Fino al 2012 ha ricoperto il ruolo di sostituto procuratore alla Dda di Catanzaro, per poi spostarsi alla Corte d’Appello fino al 2016.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato