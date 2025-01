Dirigente sportivo aggredisce un arbitro nel Vibonese, Daspo di due anni

il fatto

VIBO VALENTIA Nell’ambito di attività della Polizia di Stato, finalizzata alla prevenzione di condotte che possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, nei giorni scorsi, il Questore ha emesso cinque provvedimenti di Avviso Orale, due dei quali sulla base di un’informativa dei Carabinieri, nei confronti di altrettanti soggetti che sono stati formalmente avvisati a cambiare condotta ed adottare, per il futuro, un comportamento conforme alla legge. In particolare, tre dei provvedimenti sono stati emessi nei confronti di soggetti con a carico vari precedenti di polizia, uno nei confronti di soggetto che è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e l’ultimo ha riguardato altro soggetto tratto in arresto sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Invece nel quadro delle attività dirette a contrastare il fenomeno delle violenze in occasione di manifestazioni sportive, il Questore ha emesso un Divieto di Accedere a Manifestazioni Sportive (Daspo.) per la durata di anni due nei confronti di un dirigente sportivo che in occasione di un incontro di calcio di terza categoria che si è svolto in questa provincia è entrato nell’area di gioco ed aggrediva l’arbitro con un violento schiaffo sulla guancia e sul collo. Ulteriore Daspo ” fuori contesto” è stato emesso per la durata di anni tre nei confronti di un soggetto pluripregiudicato, già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

