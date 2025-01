Scopelliti: «Ho pagato per aver messo le mani nella sanità. Ci sono le condizioni per cambiarla»

l’intervista del Corriere della calabria

RENDE «Non parliamo dell’idea di diventare ministro e neanche di tornare a fare il sindaco di Reggio Calabria». Scherza Giuseppe Scopelliti, già governatore della Calabria, prima di rilasciare un’intervista ai nostri microfoni. E’ tra i relatori seduti al tavolo insieme a Italo Bocchino, ex parlamentare e direttore editoriale del Secolo d’Italia, a Rende per presentare il suo ultimo libro.

Ma non è stanco di stare in panchina?

«No, francamente questo ruolo mi diverte, quello di battitore libero, perché mi consente anche di esprimere giudizi in maniera molto più libera rispetto a prima. Questo ruolo mi consente di essere, diciamo così, nelle condizioni di fare delle riflessioni ad alta voce». Poi il pensiero corre veloce alle prossime amministrative a Reggio Calabria. «Ogni mattina quando esco di casa e sono in città, la gente chiede un ritorno alla stagione del “Modello Reggio”, a quell’esperienza straordinariamente bella in cui la città aveva una grande visibilità, in cui c’era l’occupazione, il lavoro, in cui la città offriva dei servizi di altissimo livello. Oggi tutto questo non accade, per strada mi chiedono – sia gli elettori di centrodestra che quelli di centrosinistra che non ti hanno mai votato – di scendere in campo perché è importante la mia presenza e un mio ritorno».

Giuseppe Scopelliti alla presentazione del libro di Italo Bocchino

E quindi cosa farà?

«Vedo la necessità che il centrodestra, attraverso i suoi massimi esponenti, l’onorevole Francesco Cannizzaro e la senatrice Tilde Minasi, acceleri il percorso di un tavolo di confronto tra i partiti per andare ad individuare una figura autorevole in grado di governare la città. Sotto questo punto di vista, io sono disponibile a dare un contributo di idee, un consiglio, a mettere in campo l’esperienza per realizzare un progetto di sviluppo delle linee guida, un programma ambizioso per far crescere la città di Reggio Calabria. Non sono disponibile a scendere in campo in prima persona perché come, ripeto da anni, non sono un uomo per tutte le stagioni».

Il governo della sanità

Da presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, ha guidato la sanità calabrese. Un impegno assai difficile portato avanti lungo un percorso tortuoso e scivoloso. «Ho governato la sanità in Calabria, penso di averlo fatto con grande linearità, con grande coerenza. Quella era la stagione in cui bisogna avere grande coraggio, io l’ho avuto, ho pagato per aver messo le mani nella sanità e questo mi pare scontato e ovvio. La sanità è sempre il nodo centrale di ogni stagione politica di governo. Se si trova una classe dirigente in grado di affrontarla e di risolverla, è chiaro che la Calabria avrà un futuro roseo. C’è un impegno straordinario da parte di Roberto Occhiuto, credo che bisogna cominciare a dare delle risposte importanti per evitare che la sanità diventi poi il problema principale anche per questo centrodestra. Bisogna fare quadrato e lavorare con i più stretti collaboratori perché bisogna dare segnali forti, secondo me ci sono le condizioni e gli uomini per aprire ad una nuova stagione legata ad un cambiamento reale». (f.benincasa@corrierecal.it.)

