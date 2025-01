Traffico di droga, arrestato l’ex calciatore Nainggolan

L’INDAGINE

Il calciatore belga Radja Nainggolan è stato arrestato in Belgio per traffico di droga. Lo riferisce la procura di Bruxelles. L’accusa per l’ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter è di traffico internazionale di stupefacenti. Nel quadro dell’indagine questa mattina sono sono state effettuate una trentina di perquisizioni tra Anversa e Bruxelles. Il calciatore, secondo quanto riferiscono i media locali, si trova attualmente sotto interrogatorio.

L’indagine “riguarda la presunta importazione di cocaina dal Sud America in Europa, attraverso il porto di Anversa, e la sua ridistribuzione in Belgio”, si legge nel comunicato. La procura ha promesso di riferire “in modo più dettagliato quando le udienze saranno terminate e il giudice istruttore avrà potuto ascoltare gli indagati” l’identità e il numero degli arrestati. Personalita’ eccentrica e sregolata, Nainggolan, dopo gli esordi nelle giovanili del Beerschot, squadra di Anversa poi fallita nel 2013, si era trasferito nel 2005 in Italia, dove ha giocato per Piacenza, Cagliari, Roma e Inter. Il mediano era poi rientrato in Belgio nel 2021 per militare nell’Anversa, dal quale sarebbe stato espulso due anni dopo per cattiva condotta. Tra le altre cose, secondo i media belgi, il calciatore era stato sospeso per aver fumato una sigaretta elettronica in panchina. Rimasto senza contratto, Nainggolan aveva firmato la scorsa settimana per il Lokeren, squadra che milita nella serie B belga, segnando pure un gol questo weekend, nella sua partita d’esordio con il nuovo club, terminata 1-1.