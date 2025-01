A bordo di un camion con 165kg di cocaina tra Spagna e Francia: condannati due italiani

DAL MONDO

Due uomini di nazionalità italiana sono sati fermati e condannati a 5 anni di carcere con l’accusa di traffico internazionale di droga. Tutto è partito da un carico di 165 kg di cocaina sequestrato sull’autostrada A9 proveniente dalla Spagna, intercettato a bordo di un camion, un autoarticolato con cabina ma senza rimorchio, arrestati al casello di Boulou, subito dopo aver attraversato il confine con la Spagna. Nel corso dei controlli, infatti, i doganieri hanno individuato cinque scatole con all’interno i panetti di cocaina, avvolti in pellicola di plastica, per un peso complessivo di 165 kg. I due italiani, davanti al tribunale giudiziario di Perpignan nella giornata di ieri 27 gennaio, sono stati condannati a 5 anni di carcere, all’interdizione dal territorio francese per 10 anni, nonché a una multa doganale di 8,25 milioni di euro.

