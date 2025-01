Regione, l’ora della mediazione: la maggioranza prepara un pit-stop per rilanciare l’azione

i nodi della politica

REGGIO CALABRIA E’ stata dedicata alla programmazione dei lavori futuri delle Commissioni la Conferenza dei capigruppo convocata per oggi dal presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso. Uno step che del resto era stato ampiamente preannunciato dall’ordine del giorno della “Capigruppo”, che infatti – a quanto si apprende – oggi sarebbe stata allargata ai presidenti delle sei Commissioni permanenti e delle due speciali. Un punto della situazione per capire come procedere da qui alle prossime settimane, con l’obiettivo di razionalizzare l’attività legislativa e non solo delle Commissioni, rendendole magari più spedite ed efficaci anche espungendo dagli odg quelle proposte di legge ormai inattuali o comunque non prioritarie. Ovviamente – secondo quanto riferiscono fonti qualificate di Palazzo Campanella – qualche passaggio politico a margine della “Capigruppo” non sarebbe mancato, soprattutto per quanto riguarda la maggioranza di centrodestra, negli ultimi giorni attraversata da più di una “fibrillazione”, tra il “caso” Centrale del Mercure che ha fatto sfiorare la crisi politica in aula con la minaccia di dimissioni del presidente della Regione e leader della coalizione Roberto Occhiuto, le frizioni perduranti tra alleati, soprattutto tra Forza Italia e Lega (tra Occhiuto e il ministro Roberto Calderoli) nel contesto dei rapporti con il governo nazionale e qualche pratica che fa storcere il naso alle segreterie dei partiti.

I dossier sul tavolo

Certo, nulla che oggettivamente possa far pensare a “terremoti” in vista nella maggioranza, nel senso che la tenuta dello schieramento di governo alla Regione non appare in discussione, ma qualche sfilacciamento di recente è emerso, su alcuni dossier che hanno un significato politico importante e dunque incidono anche sugli equilibri nel centrodestra, come l’introduzione del consigliere regionale supplente abbinata all’introduzione di un “tetto” al numero degli assessori esterni: provvedimenti che starebbero registrando una certa distanza tra la componente istituzionale del centrodestra e quella più prettamente partitica. Per questo – sempre secondo fonti accreditate del centrodestra – su input dello stesso Occhiuto si starebbe preparando un incontro nel quale fare un punto su quello che è stato fatto e soprattutto su quello che si dovrà fare da qui alla fine della legislatura: un incontro da calendarizzare quanto prima, nei prossimi giorni comunque, per trovare le giuste mediazioni laddove servono (a esempio, sempre la Centrale del Mercure e il “tetto” agli assessori esterni), per sanare il vulnus dell’ultima seduta del Consiglio regionale e per rilanciare l’azione della maggioranza – lato Giunta e lato Consiglio. (a. cant.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato