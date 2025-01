I sindaci della Locride solidali con l’ex sindaco di San Luca Bartolo: «Siamo l’avamposto di realtà non facili»

la vicinanza

Una «persona equilibrata e scrupolosa, che ha messo anche nell’impegno culturale della “Fondazione Corrado Alvaro di S.Luca” quale chiave di volta per il cambiamento sociale nei nostri territori». Viene definito così Bruno Bartolo, ex sindaco di San Luca, finito agli arresti domiciliari a seguito dell’inchiesta della procura di Locri sulla gestione dello stadio comunale e dell’area mercatale del Santuario di Polsi. Con una nota i sindaci della Locride – rappresentati dal presidente del Comitato Giorgio Imperitura e dal presidente dell’Assemblea Vincenzo Maesano – esprimono la loro solidarietà all’ex primo cittadino, indagato insieme all’ex assessore comunale Francesco Cosmo e altre 14 persone. Le notizie delle indagini relative allo stadio e all’aria mercatale erano emerse nei mesi scorsi e avevano portato il 76enne, infermiere in pensione, alla decisione di non ricandidarsi alle elezioni comunali. Bartolo era stato eletto nel 2019 con la lista “San Luca ai sanluchesi”, con 1.263 voti, il 90% delle preferenze. «Non mi sono candidato perché non sono stato aiutato dallo Stato nel corso del mio quinquennio», aveva spiegato l’ex sindaco. Decisione che aveva portato al commissariamento del Comune per mancanza di candidati.

Nella nota di solidarietà i sindaci dei 42 comuni del comprensorio spiegano: «Siamo uomini delle Istituzioni e l’avamposto di realtà non facili; siamo consapevoli di quanto sia arduo e impegnativo il nostro ruolo di sindaci ma nonostante le innumerevoli criticità quotidiane l’attaccamento alle nostre comunità da parte di ciascuno di noi non conosce soste e insidie. Quando un Amministratore viene accusato di reati che riguardano il proprio mandato amministrativo siamo pervasi da un moto di solidarietà naturale per via della quotidianità che affrontiamo e nella quale dietro ogni atto può celarsi anche l’errore. Pertanto, auspichiamo che Bruno Bartolo – già presidente facente funzioni dell’Assemblea dell’associazione dei Comuni della Locride, possa presto far emergere l’immagine di lui per come l’abbiamo conosciuto». (m.r.)

