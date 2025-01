Regione, il Pd propone una legge per l’istituzione delle Unioni e delle Fusioni dei Comuni montani

la proposta

CATANZARO Il gruppo del Pd in Consiglio regionale ha depositato oggi una proposta di legge rubricata “Norme in materia di istituzione delle unioni dei comuni montani e delle fusioni dei comuni montani e disposizioni urgenti per l’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne”. La proposta di legge si pone come un importante impegno a sostegno delle aree interne della Calabria in una fase caratterizzata dal crescente abbandono demografico che investe, da molti anni ormai, la gran parte del territorio calabrese e lo spostamento di popolazione verso i centri urbani con la “fuga” dei giovani fuori Regione. In un momento in cui l’indebolimento graduale e progressivo dei servizi, a cominciare da quelli essenziali quali la sanità, l’istruzione ed il trasporto pubblico locale, introducono ulteriori elementi di preoccupazione.

L’obiettivo della proposta

Per rispondere a queste criticità, la proposta di legge disciplina l’istituzione delle Unioni Montane, prevedendo la possibilità per i Comuni di unirsi per una gestione associata delle funzioni fondamentali, garantendo una maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici e ottimizzando le risorse disponibili. Il testo normativo introduce, inoltre, un quadro chiaro per il funzionamento delle Unioni, regolando le modalità di governance e la tutela della rappresentanza democratica. Un altro caposaldo dell’iniziativa riguarda la promozione della Fusione tra i Comuni montani, accompagnata da incentivi economici e amministrativi per favorire processi di aggregazione e semplificazione istituzionale. Parallelamente, la proposta interviene su questioni urgenti legate alla sanità nelle aree interne, prevedendo interventi per l’elisoccorso e lo sviluppo della telemedicina, al fine di garantire un accesso più equo alle cure per i cittadini delle zone montane. Il sostegno finanziario per i comuni aderenti sarà assicurato da risorse regionali e nazionali, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale. «La proposta di legge – dichiarano i consiglieri regionali del Pd – rappresenta un’opportunità concreta per dare nuova linfa ai territori montani della Calabria, favorendo una governance moderna e sostenibile che risponda alle esigenze dei cittadini e iniziando a offrire un concreto segnale di attenzione per le aree interne e montane che sono state completamente abbandonate dal centrodestra».

