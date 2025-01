Turismo, in tre anni 45 milioni di euro in controversie e 409 sentenze

il report

Nell’ultimo triennio, sono state 409 le sentenze digitali nel settore turistico italiano per un valore complessivo delle controversie pari a circa 45 milioni di euro. In altri termini, la conflittualità media per singola sentenza risulta pari a oltre 109 mila euro. Circa il 36,2% dei giudizi ha avuto un esito favorevole al contribuente, mentre il 34,2% è stato favorevole all’ufficio; il restante 29,6% rientra in altre tipologie di esiti processuali. A livello regionale emerge un quadro piuttosto variegato: Lazio, Sicilia e Puglia, con 189 controversie e un valore del contenzioso tributario pari a 25 milioni di euro, si caratterizzano quali sistemi turistici “più litigiosi”. Sul versante opposto i meno avvezzi al contenzioso risultano Umbria, Basilicata e Valle d’Aosta totalizzando, nell’arco temporale individuato, 6 controversie per un valore complessivo pari a poco più di 246mila euro. Infine, un’ultima curiosità: in Molise, con oltre 343mila euro, il valore medio più alto per controversia, seguito da Puglia (261mila euro) e Lombardia (175mila euro). È quanto emerge da uno studio dell’istituto di ricerca Demoskopika che ha analizzato le sentenze tributarie di merito digitali per regione nel triennio 2022-2024 rilevati dalla banca dati della giurisprudenza tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) aggiornate al 30 settembre 2024.

L’analisi del presidente Raffaele Rio

«L’analisi dei dati emersi – afferma Raffaele Rio, presidente dell’Istituto Demoskopika – evidenzia con chiarezza la necessità di adottare una strategia istituzionale condivisa finalizzata alla riduzione della litigiosità nel comparto turistico. L’impatto del contenzioso, sia sotto il profilo economico che sul piano della fiducia da parte degli operatori, rappresenta un elemento critico per il settore. Diventa pertanto imprescindibile intraprendere un’azione coordinata che garantisca maggiore chiarezza normativa e una tutela adeguata per i portatori di interesse, creando un contesto competitivo meno appesantito da problematiche legali. Inoltre, risulta strategico promuovere un dialogo continuo e costruttivo tra istituzioni ai vari livelli, attori economici e operatori del turismo, al fine di individuare soluzioni innovative e operative che contribuiscano a prevenire controversie e a migliorare la trasparenza e l’efficienza complessiva del sistema. Ridurre il livello di conflittualità giuridica – conclude Raffaele Rio – non è solo una questione di semplificazione amministrativa, ma rappresenta anche un elemento chiave per rafforzare la competitività e lo sviluppo sostenibile delle destinazioni turistiche. Questo approccio contribuisce non solo ad attrarre investimenti e migliorare l’esperienza dei visitatori, ma anche a consolidare la reputazione delle destinazioni, favorendo una crescita armonica del settore».

Litigiosità turistica: maglia nera per Lazio, Sicilia e Puglia

Gli esborsi da contenzioso nel comparto turistico valgono in Italia ben 44,6 milioni di euro, analizzando le sentenze tributarie di merito digitali nel periodo che va dal 2022 al 2024. E, inoltre, su un totale di 409 sentenze, 148 hanno avuto un esito del giudizio favorevole al contribuente (36,2%), 140 contenziosi hanno visto dar ragione agli uffici (34,2%) e le rimanenti 121 controversie (29,6%) presentano nella maggior parte dei casi un giudizio intermedio, dunque, non definitivo. Qual è lo scenario del contenzioso turistico per regione? Elaborando le statistiche della banca dati della giurisprudenza tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e incrociando la numerosità delle sentenze e il valore economico delle controversie, Demoskopika ha ideato un ranking della “litigiosità turistica” per regione. E così, Lazio, Sicilia e Puglia, con 189 controversie e un valore del contenzioso tributario pari a 25 milioni di euro, si pongono in cima alla classifica qualificandosi quali sistemi turistici più conflittuali. In particolare: Lazio con 82 controversie per un valore pari a 10,8 milioni di euro, Sicilia con 73 contenziosi per un valore pari a 5,3 milioni di euro e Puglia con 34 contenziosi per un valore pari a 8,9 milioni di euro. Più che significativi, inoltre, i posizionamenti nella classifica della litigiosità turistica anche per altri cinque sistemi locali: Campania con 40 contenziosi per un valore pari a 3,7 milioni di euro, Lombardia con 28 contenziosi per un valore pari a 4,9 milioni di euro, Emilia-Romagna con 24 contenziosi per un valore pari a 1,5 milioni di euro, Veneto con 22 contenziosi per un valore pari a 1,6 milioni di euro e Sardegna con 18 contenziosi per un valore pari a 1,4 milioni di euro. Sul versante opposto, a collocarsi nelle ultime posizioni del ranking del contenzioso turistico italiano, cinque sistemi locali: Umbria con 2 contenziosi per un valore di appena 3mila euro, Valle d’Aosta con 2 contenziosi per un valore pari a 117mila euro, Basilicata con 2 contenziosi per un valore pari a 126mila euro, Friuli Venezia Giulia con 3 contenziosi per un valore pari a 372mila euro e, infine, Trentino Alto Adige con 4 contenziosi per un valore pari a 493mila euro.

