Ponte sullo Stretto: chiesta audizione Webuild

LO SCONTRO

La commissione Ponte del Comune di Messina chiederà una nuova audizione all’ad di Webuild, Pietro Salini, che in passato aveva scelto di non venire. “Il fatto che rilasci dichiarazioni alla stampa sui lavori per il ponte sullo Stretto implica che ora può venire anche qui”, ha commentato il presidente della commissione, Pippo Trischitta, nel corso di un incontro del gruppo a palazzo Zanca. “Nel caso in cui non dovessi avere risposta – ha commentato – entro una settimana farò una conferenza stampa” anche per ribadire che “Messina è la città dove si realizza il Ponte. Villa San Giovanni è di passaggio, è interessata da poche opere, mentre Reggio Calabria (che fa conferenze stampa e il ricorso) non c’entra niente con il ponte”. La città dello Stretto, secondo Trischitta, “dev’essere al centro del progetto” ma “forse Salini non ha compreso che le opere si fanno a Messina. Io sono favorevole all’opera anche per la questione dello sviluppo lavorativo” e “a parità di condizioni e specializzazioni bisogna preferire il messinese rispetto a uno che non c’entra niente perché i sacrifici della città devono essere ripagati”. Nel corso dell’incontro si è anche parlato di rinnovare l’invito al presidente dell’Ingv, Carlo Doglioni, alla luce delle ultime polemiche, oltre che a “esponenti europei”, ai sindaci di Catania e Palermo, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, a “esponenti politici nazionali e regionali” e alle organizzazioni sindacali.

