A CHIARE LETTERE | Da figlia prediletta a figlia reietta, l’eterno pregiudizio sulla Calabria – VIDEO

il format

LAMEZIA TERME Al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20, le polemiche sulle parole dell’ex premer Romani Prodi, che in una intervista tv ha contestato le politiche del governo Meloni sui migranti dicendo che non c’era bisogno di andare in Albania per fare un Cpt che si poteva fare anche in Calabria. «Prodi – si evidenzia “A Chiare Lettere” – è anche colui che una ventina di anni fa, in una campagna elettorale per le Regionali, parlò della Calabria figlia prediletta. Oggi sembra invece una figlia reietta. Siamo sicuri che Prodi non ha alcun pregiudizio verso la Calabria, ma la sua uscita è stata infelice. Perché evidentemente da Roma in sù proprio non si riesce a cancellare questa immagine della Calabria come la Cenerentola o la pecora nera».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato