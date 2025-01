Cosenza calcio, Bianca Rende: «Silenzio del club non più sostenibile. Serve chiarezza sul futuro»

LA NOTA

COSENZA «Il Cosenza calcio appartiene ad una comunità intera che va oltre i confini comunali. Nei giorni scorsi abbiamo letto di incontri fra Istituzioni e proprietà che non hanno prodotto al momento nessun passo in avanti rispetto alle sorti sportive e societarie. Le proteste legittime di una tifoseria appassionata della squadra del cuore non devono mai superare la sfera personale utilizzando epiteti non pronunciabili, ma devono essere ascoltate, comprese e possibilmente sostenute». A dirlo in una nota pubblicata sui social è il consigliere comunale di Cosenza Bianca Rende. «Le voci insistenti – prosegue Rende – sulla possibile vendita mai confermate né smentite meritano l’assunzione di responsabilità e per questo è opportuno che il comune di Cosenza, in rappresentanza di tutti coloro che amano i colori rossoblù, sia protagonista di un confronto con la società che faccia chiarezza sul futuro del Cosenza calcio. La proprietà non può celarsi dietro un silenzio non più sostenibile che alimenta ancora di più le critiche e l’insofferenza dei tifosi».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato