Calabria Maravilhosa: i turisti brasiliani scoprono i borghi spopolati e la pasta fatta in casa

Panorami mozzafiato, paesini arroccati sui costoni delle montagne, storia e tradizioni custodite gelosamente, ritmi lenti e una quotidianità genuina, autentica, quasi sempre priva di filtri. È la Calabria maravilhosa, vista con gli occhi dei tanti turisti in arrivo dal sud America che sempre più spesso, nei loro viaggi in Italia, accettano la proposta di andare oltre i soliti itinerari. Lo sa bene Ana Patricia da Silva, che del turismo “esperienziale” in Calabria ha fatto il suo business, raccontando – attraverso i reportage pubblicati sui suoi canali social da un milione di contatti l’anno – una regione ricca di storia, arte, cultura, peculiarità e nicchie gastronomiche.

Dall’immensa Amazzonia, Ana Patricia nel 2004 è arrivata in Italia per formarsi, dopo la laurea in Brasile. Un percorso cominciato a Roma e proseguito nell’Università della Calabria dove ha scoperto la sua passione per il settore turistico e per questa terra, che l’ha accolta e fatta da subito sentire a casa. Qui, in provincia di Cosenza, ha deciso di mettere radici e di costruirsi il lavoro che sognava.

Da interprete a blogger

«Ho cominciato facendo l’interprete dal portoghese e la guida per un tour operator italiano – racconta – poi è arrivato il mio blog e successivamente il sito ufficiale, Viajando para Itàlia (viajandoparaitalia.com). Oggi ho realizzato il mio sogno, sono una consulente turistica e ho messo in piedi una robusta rete di partner». Sedici persone lavorano con Ana Patricia dal Brasile per promuovere il turismo in Italia e lei, da qui, affiancata da un videomaker e una giornalista (anche loro brasiliani, ma calabresi d’adozione), crea i contenuti per i canali social.

«Sono profondamente innamorata della Calabria e per questo dopo aver visitato un luogo e dopo averne scoperto le caratteristiche, lo presento ai miei follower e lo propongo ai clienti che arrivano in Italia con grandi aspettative sulle città più importanti, ma che spesso chiedono qualcosa di diverso, di più autentico». Pizzo, Scilla, Stilo, Tropea, Badolato, sono tra le mete più ambite, ma si fa ormai sempre più frequente la richiesta di un turismo “esperienziale”, che sia un’immersione totale nella quotidianità dei paesi, fatta di passeggiate nei vicoli, ospitalità genuina, della scoperta di ricette antiche e di rapporti umani senza intermediazioni.

Alla ricerca delle origini

«Molti turisti arrivano dal Brasile con il desiderio di conoscere antiche origini calabresi che hanno scoperto di avere – dice Ana Patricia – altri invece non sanno nulla della Calabria e rimangono molto sorpresi e affascinati». È una regione a misura di turismo? Ovviamente non dappertutto e le vulnerabilità sono quelle note. «Capita di rimanere sconcertati per i cumuli di spazzatura, per l’incuria, per la disattenzione verso siti meravigliosi ma abbandonati» ammette Ana Patricia. «C’è poi il problema delle infrastrutture inadeguate, dei servizi che mancano. Ci è capitato di visitare luoghi dove non c’era neanche un bar aperto all’ora di pranzo». È l’altro lato della medaglia che però poi svela realtà sorprendenti, un risarcimento per la pazienza e la fiducia. È il caso di Maida, in provincia di Catanzaro, dove Viajando para Italia ha aderito a un progetto molto particolare di promozione turistica. «Dopo essere stati a Venezia, Firenze e Roma, alcuni clienti brasiliani hanno vissuto un’esperienza unica qui a Maida». Hanno raccolto la verdura nell’orto, visitato la fattoria, cucinato insieme alle persone del paese, scoprendo sapori unici e autentici come quelli della pasta fatta in casa. «Questi turisti sono rimasti incantati dal calore delle famiglie calabresi, dai sapori della cucina e da questi luoghi ricchi di storia e cultura che sono davvero preziosi. La Calabria – afferma Ana Patricia – ha tanto da offrire per un turismo non massificato. Nei prossimi mesi si prevede un grande afflusso in questa direzione. Il Giubileo – conclude – rappresenta un ottimo pretesto per visitare Roma e poi scendere a Sud, alla scoperta di piccole realtà dove la fede viene vissuta in maniera più intima e autentica».

