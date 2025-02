Disagi per chi va in treno, ecco i convogli cancellati da Roccella e Lamezia per Catanzaro lido e viceversa

le conseguenze del maltempo

CATANZARO A causa delle avverse condizioni meteorologiche della giornata odierna, che hanno provocato numerose criticità sulle tratte ferroviarie (Catanzaro Lido – Lamezia Terme C.le – Catanzaro Lido – Soverato) la circolazione dei treni continuerà ad essere sospesa fino alla mattina di domani, per consentire gli interventi di ripristino dell’infrastruttura da parte di RFI.

L’Associazione ferrovie in Calabria ha diffuso sui social la programmazione dei treni prevista per domani, con relative sostituzioni con autobus.

Relazione Roccella Jonica-Catanzaro Lido e viceversa

• 5526 Reggio Calabria-Catanzaro L. limitato a Roccella J. + bus da Roccella J a Catanzaro L..

• 21592 Reggio Calabria-Catanzaro L. limitato a Roccella J.+ bus Roccella J -Catanzaro L.

• 5528 Reggio Calabria-Catanzaro L. limitato a Roccella J.+ bus Roccella J -Catanzaro L.

• 21962 Locri-Catanzaro L. cancellato intera tratta + bus sostitutivo.

• 21988 Locri -Roccella J. cancellato intera tratta.

• 21560 Roccella J.-Catanzaro L. cancellato intera tratta + bus sostitutivo.

• 5525 Catanzaro L.-Reggio Calabria cancellato intera tratta + bus da Catanzaro L a Reggio Calabria.

• 21671 Catanzaro L.- Locri cancellato intera tratta + bus da Catanzaro Lido a Locri.

• 5527 Catanzaro L. – Reggio Cal originario da Roccella J. + bus da Catanzaro L a Reggio Cal (da Roccella J per soli viaggiatori in discesa).

• 5529 Catanzaro L.-Reggio Calabria originario da Roccella J. + bus da Catanzaro L a Reggio Cal (da Roccella J per soli viaggiatori in discesa).

• 21983 Roccella J.- Locri cancellato intera tratta.

Relazione Lamezia Terme centrale-Catanzaro Lido e viceversa

• 94952 Catanzaro L. – Lamezia TC cancellato + bus sostitutivo

• 21666 Catanzaro L. – Lamezia TC cancellato + bus sostitutivo

• 21922 Catanzaro L. – Lamezia TC cancellato + bus sostitutivo

• 21564 Catanzaro L. – Lamezia TC cancellato + bus sostitutivo

• 5682 Catanzaro L. – Lamezia TC cancellato + bus sostitutivo

• 21668 Catanzaro L. – Lamezia TC cancellato + bus sostitutivo

• 21895 Lamezia TC- Catanzaro L. cancellato + bus sostitutivo

• 21665 Lamezia TC- Catanzaro L. cancellato + bus sostitutivo

• 21563 Lamezia TC- Catanzaro L. cancellato + bus sostitutivo

• 21585 Lamezia TC- Catanzaro L. cancellato + bus sostitutivo

• 34875 Lamezia TC- Catanzaro L. cancellato + bus sostitutivo

LEGGI ANCHE

Nubifragio, richieste di soccorso da tutto il Catanzarese: frana sulla SS106 in prossimità della Galleria di Copanello

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato