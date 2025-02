Elezioni Lamezia, Pignataro (SI): «La candidatura Lo Moro è forte e prestigiosa. Basta meline, gelosie e veti»

verso le amministrative

LAMEZIA TERME «E’ arrivata l’ora delle scelte!». Suona come un appello a fare presto la dichiarazione di Fernando Pignataro, segretario regionale di Sinistra Italiana, sottoscritta anche dal coordinamento provinciale di Catanzaro.

«A poche settimane oramai dalla presentazione delle liste e dallo stesso voto per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale della città di Lamezia Terme, non è più tempo di ricerche e lotterie per improvvisare un qualche candidato per la coalizione progressista. Dopo l’ultima boutade della candidatura bipartisan dell’avv. Murone, fallita miseramente perché poco chiara, improvvisata ed eccentrica, non si perda più tempo in meline, gioco delle parti, strategie di piccolo cabotaggio, gelosie e veti, oramai incomprensibili alla maggior parte della popolazione lametina».

Secondo Pignataro «c’è una candidatura in campo di una personalità del centrosinistra, forte, prestigiosa e legata alla città, con una lunga storia politica fatta di trasparenza e moralità, quella di Doris Lo Moro. Non crediamo ci siano le possibilità per scelte diverse tali da indurre l’on. Lo Moro a ritirarsi dalla corsa. Forse si è perso molto tempo in una discussione sterile e a rinvii incomprensibili, che rischiano di aver favorito la destra, in grande difficoltà, dopo un lungo periodo di amministrazione fallimentare che ha contribuito a provocare un degrado alla città e un profondo disagio sociale ed economico in grandi strati della popolazione».

Sinistra Italiana, pertanto, comunica «la propria adesione al progetto che sta crescendo di giorno in giorno, che registra nuove condivisioni e disponibilità e che si sta arricchendo di proposte e visioni alternative di città. Sinistra Italiana vuole mettere a disposizione di Lamezia Terme l’impegno per battere le destre e dare alla città una guida solida, trasparente e di forte cambiamento. Sinistra Italiana si appella a tutte le forze della Coalizione per creare le condizioni per ritrovare una forte unità di intenti e di azione politica per raggiungere gli obiettivi del governo in una delle città più grandi e importanti della Calabria».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato