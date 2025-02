Lavori per riparare una perdita, manca l’acqua a Falerna, Nocera e Gizzeria

IL FATTO

LAMEZIA TERME «Per effettuare la urgente riparazione di una perdita rilevata in data odierna in contrada Marina Ventura di Nocera Terinese, si rende necessario dalle ore 9:30 circa l’arresto dell’impianto di sollevamento Pozzi Savuto Sud». È quanto scrive in una nota Sorical in una nota inviata ai Comuni di Nocera, Falerna e Lamezia Terme. Già perché a causa delle riparazioni, da questa mattina «risultano pertanto disalimentati» si legge, almeno «fino al termine dei lavori, tutti i serbatoi e le utenze della linea sottesa all’impianto nei territori dei comuni di Nocera Terinese, Falerna e Gizzeria. Si confida che la situazione, salvo imprevisti, possa regolarizzarsi nella tarda serata».