“Rinascita-Scott” a Catania, la protesta degli avvocati – FOTO E VIDEO

IL CASO

CATANIA In concomitanza con l’inizio del processo d’appello “Rinascita-Scott” presso l’aula bunker di Catania, il Coordinamento delle Camere Penali Calabresi ha indetto l’astensione di tutte le Camere Penali della regione per denunciare la pratica sistematica dei maxi processi e la conseguente lesione del diritto di difesa delle persone imputate. E questa mattina, all’inizio del processo, gli avvocati penalisti hanno mostrato alcuni cartelli.

L’astensione

«È punto di vista condiviso quello del tangibile depauperamento della civiltà del processo sotto i colpi di uno stato di eccezione permanente», scrivono nella nota. «Nella specie, lo spostamento della celebrazione del processo a centinaia di chilometri dalla sede naturale impone una forma di nomadismo giudiziario che comporta un’ulteriore compressione dei diritti difensivi, peraltro senza alcuna interlocuzione con le parti interessate», si legge ancora.

La Camera Penale di Catanzaro, come tutte le Camere territoriali, ha aderito all’iniziativa del Coordinamento Regionale per denunciare e protestare contro questa pratica che «impone la migrazione dei cittadini imputati nel processo e dei loro avvocati presso sedi lontane e, più in generale, per affermare la necessità di ritrovarsi dentro il comune perimetro costituzionale del giusto processo, scolpito nell’art. 111 Cost., ponendo così fine alla logica della perenne emergenza».

L’assemblea delle Camere penali a Catanzaro con l’astensione dalle udienze

Sapia: «Compresso il diritto alla difesa»

«Siamo contenti – ha affermato Orlando Sapia, segretario della Camera Penale di Catanzaro parlando con i giornalisti a margine dell’assemblea e dell’astensione a Catanzaro – che il processo “Recovery” sia tornato in Calabria, sia tornato nella sua sede naturale, questo lo consideriamo comunque un risultato della nostra mobilitazione che va avanti da settimane. L‘astensione forense non è assolutamente dettata da interessi corporativi, bensì dalla necessità di tutelare gli interessi del cittadino e il suo diritto alla difesa e a un giusto processo. Riteniamo che l’utilizzo dell’Istituto della connessione processuale ma anche il mancato esercizio della separazione delle posizioni in controtendenza alle indicazioni che il legislatore dell’88 ha posto laddove è nato il nuovo codice di procedura penale e la logica dei maxiprocessi comportino naturale compressione del diritto di difesa: pensate al disagio di doversi spostare dalla sede naturale, per centinaia di persone che devono fare centinaia di chilometri, in più – ha concluso Sapia – vi sono dei costi a carico dell’ufficio di difesa e a carico del cittadino che diventano insostenibili per il corretto esercizio dei diritti processuali». (c. a.)

