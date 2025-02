Tentata rapina sventata da un finanziere fuori servizio, due arresti a Corigliano-Rossano

il fatto

Nella mattinata odierna, un finanziere del Comando Provinciale Cosenza, libero dal servizio, ha sventato una rapina a mano armata che si stava consumando all’interno di una tabaccheria nel Comune di Corigliano-Rossano, traendo in arresto due soggetti.

La tentata rapina

Erano circa le ore 10 quando uno dei due rapinatori – con volto travisato da un passamontagna – è entrato all’interno dell’attività commerciale armato di una pistola “Glock”, successivamente rivelatasi una replica ma priva del “tappo rosso”, intimando al proprietario di consegnargli l’incasso giornaliero. Nella circostanza, il militare della Guardia di Finanza, allertato da parenti del titolare dell’attività commerciale ove si stava consumando la rapina, senza esitare, e incurante del pericolo, è accorso nella tabaccheria e, dopo una breve colluttazione, è riuscito nell’intento di disarmare e bloccare il delinquente.

L’arresto

Subito dopo, è stato fermato anche il complice del rapinatore, che si trovava all’esterno a fare da “palo”, in sella ad un motorino acceso, con targa e segni identificativi travisati con del nastro adesivo, e volto coperto da un casco da motociclista. Nel giro di pochi minuti, sono giunte sul posto due pattuglie del Reparto rossanese delle Fiamme Gialle che, nella circostanza, hanno accompagnato in Caserma i due soggetti tratti in arresto, poi tradotti presso la Casa Circondariale di Castrovillari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

