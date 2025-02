L’istituzione di un garante nazionale delle vittime di reato discussa tra il garante regionale e la senatrice Minasi

la riunione

ROMA Un passo avanti importante nella tutela delle vittime di reato. A palazzo Madama si è svolto un incontro tra il Garante regionale calabrese per la tutela delle vittime di reato avv. Antonio Lomonaco e la senatrice Tilde Minasi. Al centro del confronto: la proposta di iniziativa regionale volta all’istituzione di un’Autorità Garante nazionale per le vittime di reato, un organismo indipendente per rafforzare la protezione e il sostegno a chi subisce violenze, soprusi e ingiustizie.

Durante l’incontro, sono stati approfonditi i temi legati all’attuale quadro normativo e alle carenze del sistema di tutela, evidenziando la necessità di un coordinamento nazionale che garantisca uniformità negli interventi, accesso rapido alle misure di sostegno e un’assistenza efficace e continuativa. Ad avviso dell’avvocato Lomonaco: «La tutela delle vittime di reato deve diventare una priorità a livello nazionale. L’istituzione di un’Autorità nazionale rappresenterebbe un punto di riferimento fondamentale per chi si trova a vivere situazioni di profonda vulnerabilità, garantendo un supporto concreto e una voce istituzionale forte». La senatrice Minasi ha ribadito «l’importanza di un intervento legislativo mirato. Oggi – ha detto – abbiamo la possibilità di colmare un vuoto normativo e creare un sistema più equo ed efficace per chi ha subito un reato. Questa proposta rappresenta un passo importante verso una giustizia più vicina ai cittadini».

Il Garante regionale ha espresso «un sentito ringraziamento al presidente Filippo Mancuso, firmatario della proposta, per il suo impegno concreto in favore delle vittime» e «alla senatrice Tilde Minasi, per aver condiviso l’iniziativa legislativa, dimostrando grande sensibilità verso una tematica di primaria importanza». La proposta sarà ora oggetto di ulteriori approfondimenti istituzionali, con l’obiettivo di giungere a una compiuta formulazione legislativa.