Cosenza, stretta sugli esercenti: decuplicate le tariffe per l’occupazione di suolo pubblico

COSENZA Tariffe, sarà un 2025 di aumenti: mentre sui servizi cimiteriali ieri è arrivato un primo chiarimento in Commissione consiliare (convocata su richiesta di Bianca Rende) con l’audizione del dirigente Raffaele Notte, sulle tariffe per l’occupazione permanente di suolo pubblico rischia di esplodere un nuovo bubbone. La minoranza di Palazzo dei Bruzi parla di «aumenti sconsiderati» e segnala che il canone unico per la concessione è stato decuplicato, passando da 12 a 125 euro al metro quadro (per i dehors la tariffa arriva a 250/mq). Ciò significa che per uno spazio esterno di 10 mq si pagheranno 1250 euro annue dacché l’esborso precedente era di 120 euro. Quasi un invito indiretto agli esercenti, da parte dell’amministrazione comunale, a ridimensionare gli spazi adibiti alla somministrazione di cibi e bevande, con ricadute visibili soprattutto sull’isola pedonale dove bar e ristoranti sono presenti in massa con tavolini e tende: a essere maggiormente colpite dall’aumento saranno le attività medio piccole.

Una decisione, quella di Palazzo dei Bruzi, che secondo Giuseppe d’Ippolito (Fratelli d’Italia) «mira indubbiamente ad impoverire il già fragile tessuto economico cittadino. Come minoranza – aggiunge il consigliere – abbiamo da tempo evidenziato questa stortura e chiediamo che tale aumento possa entrare in vigore in maniera progressiva nei prossimi anni, senza creare così una inutile e ingiustificata disparità rispetto al precedente anno».

Caos in Commissione attività produttive

La notizia degli aumenti fa il paio con la protesta che la Consulta per il commercio ha portato stamattina in Commissione attività produttive: i commercianti hanno lamentato l’assenza della giunta – il sindaco Franz Caruso non ha mai salutato l’organismo – e hanno richiesto le dimissioni dell’assessore Battaglia, consegnando un documento di otto punti in cui propongono all’amministrazione delle strategie per uscire dalla crisi. (euf)

