Consiglio regionale, la maggioranza prova a riprendere la marcia sui dossier in stand by

REGGIO CALABRIA Il ritmo negli ultimi tempi è di una seduta al mese. Com’è fisiologico al traguardo della metà legislatura, il Consiglio regionale cadenza maggiormente la propria andatura, e anche ora sembra questa la sensazione. L’ultima assemblea si è tenuta il 21 gennaio, registrando quel giorno tra l’altro, pur con un ordine del giorno di routine, un “vulnus”, forse il primo di questa legislatura, nel momento in cui il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha di fatto minacciato di dimettersi se fosse stato votato l’inserimento di una proposta del Pd per abrogare una legge sul ridimensionamento della Centrale del Mercure che per Occhiuto è una “bandiera”. Crisi solo sfiorata ma il dato politico è stato in quell’occasione molto serio e significativo. Il vulnus che si era aperto anche in seno alla maggioranza di centrodestra è stato sostanzialmente sanato ma qualche strascico – dicono fonti qualificate della coalizione – ancora “resisterebbe” e spiegherebbe il perché nelle ultime settimane a Palazzo Campanella ci sarebbe stata una “frenata” nell’attività politica (non in quella istituzionale), cosa che avrebbe consigliato di mettere in stand by alcuni dossier molto importanti su cui non sarebbe stato ancora trovato il giusto amalgama, nella maggioranza. Dossier come la nascita delle due nuove società regionali, quella del digitale e quella dell’energia, e le autoriforme, vale a dire l’introduzione del consigliere supplente e del “tetto” al numero degli assessori esterni”: dossier condensati in provvedimenti legislativi che hanno già concluso, e anche da un bel po’, il loro iter nelle Commissioni e attendono di approdare in aula per l’ok definitivo.

Le mediazioni nella maggioranza

A quanto risulta da fonti qualificate del centrodestra, di questi dossier si sarebbero occupati nei giorni scorsi insieme a Occhiuto anche i segretari di Forza Italia Francesco Cannizzaro, di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, della Lega Filippo Mancuso, in una sorta di “briefing” convocato proprio per mettere a punto il percorso della maggioranza da qui alle prossime settimane, un “briefing” che nella maggioranza qualcuno avrebbe gradito fosse allargato anche ai capigruppo ma così non sarebbe stato (e non sarebbe mancato qualche mugugno). Comunque, nella prossima settimana ci sarà l’occasione per capire come il centrodestra intenderà riprendere una marcia spedita: martedì a Palazzo Campanella la Conferenza dei capigruppo convocata da Mancuso e lì si indicherà la strada da imboccare, anzitutto si indicherà la data del prossimo Consiglio regionale (possibile il 24 febbraio), e poi i punti all’ordine del giorno. Non è escluso che alla prima seduta si porteranno solo le società di sottogoverno (insieme a un dibattito sull’Alta Velocità secondo la richiesta formalizzata dal Pd e dalla minoranza) mentre per le autoriforme se ne parlerebbe in quella ancora successiva. Tutto in realtà – si fa intendere da fonti della maggioranza – dipenderà dall’esito delle mediazioni in atto nel centrodestra per appianare le divergenze, laddove ci sono: una di queste divergenze a esempio a esempio riguarderebbe il “tetto” al numero di assessori esterni, fissato in 2 in una Giunta a 8 nella proposta di legge finora sul tavolo, ma un compromesso potrebbe portarlo a 3 in modo da venire incontro alle esigenze dei partiti. (a. cant.)

