Pirossigeno ko, poker del Napoli al PalaCosentia

futsal serie a

COSENZA Pirossigeno Cosenza dai due volti. Perfetta nel primo tempo, chiuso in vantaggio 1-0 con la rete di Adornato che fulmina il portiere ospite. Distratta in apertura di secondo tempo, quando accusa un blackout di qualche secondo che si rivela però letale perchè permette al Napoli di ribaltare il risultato e volare verso il successo, nonostante il forcing finale, disinnescato da un De Gennaro in stato di grazia. Lupi subito pericolosi dopo pochi secondi con Gabriel che costringe De Gennaro al salvataggio in corner. La scena si ripete al secondo minuto, con lo stesso esito. Numero di Cabeça al 3′ che salta secco Borruto e calcia sull’esterno della rete. Predominio rossoblù nella prima parte del match: è Marchio ad andare vicino al vantaggio in un paio di occasioni. Insidiosissimo anche il Napoli con De Luca che in scivolata colpisce il palo esterno. I lupi passano al 5′ con un bolide di Adornato che si insacca sotto la traversa e fa esplodere un PalaCosentia gremito. Gran giocata dei padroni di casa a metà primo tempo: lancio al millimetro di Del Ferraro per Cabeça che prova a scavalcare De Gennaro con un tocco di testa ma il portiere partenopeo con un colpo di reni devia in corner. Si fa vedere anche il Napoli al 15′ con Guilhermao che impegna Del Ferraro. Episodio dubbio al 17′: Cabeça si invola verso la porta e con un colpo di tacco beffa De Gennaro ma l’arbitro annulla. Si va al riposo con la Pirossigeno avanti di una rete. La ripresa si apre con il pareggio del Napoli firmato da Borruto. Ospiti scatenati: nel giro di 20 secondi Guilhermao fa doppietta e porta il risultato sull’1-3. I lupi provano a rifarsi sotto ma il diagonale di Cabeça sfiora il palo. Miracolo di De Gennaro che si oppone al tentativo di Gabriel quando il 2-3 sembrava già cosa fatta. Sfortunata la Pirossigeno al 10′ sul legno centrato da Cabeça con un tiro dalla grande distanza. La dea bendata è nemica dei lupi che al 13′ colpiscono la traversa con il piattone di Mateus. Padroni di casa con il powerplay nei minuti finali. Il portiere del Napoli ancora protagonista sulla bordata di Trentin indirizzata nel sette. Con la porta sguarnita Borruto chiude definitivamente i giochi siglando il punto dell’1-4.

Il tabellino

IROSSIGENO COSENZA-NAPOLI FUTSAL 1-4 (pt 1-0)

COSENZA: Del Ferraro, Gabriel, Mateus, Jefferson, Cabeça. Golia, Adornato, Marchio, Trentin, Felipinho, Restaino, Pedrinho. All. Tuoto

NAPOLI: De Gennaro, Perugino, Borruto, Salas, Vavà. Bellobuono, Pelezinho, De Luca, Guilhermao, Gabriel, Duarte, Chianese. All. Colini

ARBITRI: Dario Pezzuto di Lecce, Paolo De Lorenzo di Brindisi. CRONO: Domenico De Candia di Molfetta.

MARCATORI: 05’20” pt Adornato (C), 00’53” st e 19’33” st Borruto (N), 03’20” pt e 03’40” st Guilhermao (N)

NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 al PalaCosentia di fronte a circa 700 spettatori. Ammoniti: 11’26” pt Cabeça (C), 13’06” pt Bossio (DS Cosenza), 05’20” st Trentin (C), 10’34” st Duarte (N)