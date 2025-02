Cisl Calabria a Roma per l’assemblea sulla partecipazione. Lavia: «Una legge di iniziativa popolare»

l’incontro

LAMEZIA TERME La Cisl calabrese parteciperà con una folta delegazione a Roma, l’11 febbraio, all’Assemblea Nazionale dei Quadri e dei Delegati che avrà al centro i temi della legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. «2000 quadri e delegati riuniti nell’Auditorium Conciliazione per rivendicare la piena attuazione dell’art. 46 della nostra Costituzione e l’importante passo avanti per la realizzazione della democrazia economica grazie all’approvazione delle proposte presentate dalla CISL con la legge di iniziativa popolare su “La Partecipazione al Lavoro”, attualmente all’esame finale dell’aula di Montecitorio». «Una legge di iniziativa popolare – scrive in una nota Giuseppe Lavia, Segretario Generale della CISL Calabria – fortemente voluta dal nostro Segretario Generale Luigi Sbarra, dagli oltre 400.000 sottoscrittori, che incarna il DNA e i valori della CISL, che può innovare le relazioni industriali nel nostro Paese e aprire prospettive importanti nei luoghi di lavoro, favorendo coesione, innovazione, sicurezza».

