«Gli investimenti per l’aeroporto di Lamezia risultato di una visione politica innovativa per la Regione»

il commento

CATANZARO “Quindici milioni di investimenti sull’aeroporto di Lamezia Terme e trecento nuovi posti di lavoro, che coinvolgeranno anche le maestranze locali, rappresentano il risultato concreto di una seria e lungimirante visione di sviluppo per la Calabria. Non si arriva per caso a convincere Ryanair a fare della nostra regione il suo secondo presidio, dopo Bergamo, per gli hangar dove si svolgono le attività di manutenzione dei velivoli, con tutto l’indotto che ne deriva”. Lo afferma il consigliere regionale Antonio Montuoro (FdI). “E’ un traguardo che è frutto di una strategia politica coraggiosa e innovativa da parte del Presidente Roberto Occhiuto e che – anche grazie alla decisione di abolire l’addizionale municipale sui diritti di imbarco – ha creato le giuste basi affinché la compagnia internazionale investisse in Calabria in maniera cospicua. Una rivoluzione per la nostra regione che, storicamente, ha sofferto dell’isolamento e della scarsa reputazione che ne hanno frenato ogni possibilità di crescita. Oggi le prospettive si sono ribaltate e si è dimostrato che una Calabria diversa è possibile, se si è capaci di mettere in campo misure e programmi in grado di rendere attrattivo il nostro territorio. Una sfida che ha, come priorità, quella di rendere le infrastrutture finalmente più moderne e accessibili, perché funzionali ad un disegno di sviluppo turistico e ricettivo. L’operazione portata avanti su Lamezia, così come sugli altri scali calabresi, consentirà, inoltre, di avviare per la prima volta una pianificazione coordinata e a lungo termine, superando la logica degli interventi spot. Un ulteriore obiettivo raggiunto che testimonia l’attenzione continua verso il sistema aeroportuale calabrese, già beneficiario dell’aumento di capitale per Sacal fino ad un massimo di 75 milioni – deliberato prima dalla Commissione Bilancio e poi dal Consiglio regionale a valere sul fondo Fsc 2021/2027 -, in ragione della rilevanza strategica del servizio”.

Il consigliere Montuoro conclude affermando che “sulla scia di Ryanair, questo modello operativo non potrà che agevolare nuovi accordi anche con altri vettori nazionali ed internazionali, con l’obiettivo di potenziare l’offerta di voli e avvicinare la Calabria al resto del mondo. Questa è la misura di come la Regione, con la guida del presidente Occhiuto e del centrodestra, stia costruendo una nuova immagine per le nostre comunità, attraendo investimenti che possono davvero essere un traino per l’economia e il lavoro sul territorio”.

L’intervento di Fi Catanzaro

“Lavoro, investimento e crescita del territorio. Lo aveva detto e l’ha fatto, perché con il presidente della Regione Roberto Occhiuto le chiacchiere stanno a zero. L’ultimo obiettivo raggiunto è quello annunciato oggi riguardante i piani per i primi due nuovi hangar della compagnia aerea nel sud Italia presso l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Un traguardo estremamente importante che il coordinamento provinciale di Forza Italia giudica straordinario dal momento che si tratta di un progetto che vedrà Ryanair investire altri 15 milioni di euro a Lamezia e creare 300 posti di lavoro per la regione Calabria, tra cui ingegneri, meccanici e personale di supporto qualificato. Un grande risultato per il territorio che vedrà crescere l’infrastruttura aeroportuale lametina generando, al contempo, occupazione e sviluppo. Il lavoro avviato dal presidente Occhiuto sul sistema aeroportuale è l’emblema della lungimiranza con cui la Regione Calabria sta, finalmente, puntando su quelli che sono i presupposti reali e necessari per il rilancio turistico della Calabria che, grazie al governatore, si sta dotando di una rete di trasporti sempre più importante”. A dirlo il coordinamento provinciale di Forza Italia Catanzaro.

