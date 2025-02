«Propaganda russa», duro colpo per la calabrese “Visione TV”: chiuso il conto corrente

IL CASO

LAMEZIA TERME La notizia era nell’aria da almeno un paio di mesi, ora è arrivata la certezza: chiuso il conto bancario di “Visione Tv”, canale YouTube di propaganda russa, ideato dal giornalista calabrese Francesco Toscano. La notizia, peraltro, è stata diffusa attraverso la chat Telegram della web tv. La filiale di Reggio Calabria di Banca Intesa San Paolo, in una lettera firmata dal direttore lo scorso 5 febbraio, ha annunciato il «recesso del contratto» e l’estinzione del conto e della convenzione di assegno entro 60 giorni, invitando Visione Tv a restituire i moduli non ancora utilizzato, inviandola direttamente a Toscano, titolare della televisione e della relativa casa editrice.

Una doccia non particolarmente fredda, ma comunque un duro colpo. Già in un articolo pubblicato a dicembre su Linkiesta a firma di Massimiliano Coccia, si parlava già della possibile chiusura dei conti della web tv calabrese insieme all’associazione “Vento dell’Est”, finite sotto la scure del monitoraggio bancario «per aver sostenuto attivamente le politiche di invasione del Cremlino e la propaganda russa nel nostro Paese». Tempi duri, dunque, per la propaganda filorussa nel nostro Paese, in un periodo storico particolarmente delicato dopo l’elezione, negli Usa, del presidente Trump e le polemiche esplose dopo le ultime dichiarazioni sulla possibile trattativa di “pace” per far finire la guerra in Ucraina ma, di fatto, escludendo dal tavolo l’Ue e la stessa Ucraina, favorendo invece la Russia di Putin.

Visione Tv

Visione Tv è una realtà che conta su YouTube ben 274mila iscritti. L’ideatore e fondatore è il giornalista calabrese Francesco Toscano, originario di Gioia Tauro, dove è stato anche assessore alla Cultura tra il 2015 e il 2016. Toscano, inoltre, ha un passato da giornalista per Byoblu e Gazzetta del Sud e attualmente è presidente di “Democrazia sovrana e popolare” di Marco Rizzo, le cui idee sono molto critiche nei confronti dell’Occidente, dell’Unione Europea e, soprattutto, sul conflitto esploso in Ucraina su larga a scala a febbraio di quasi tre anni fa. Ed è stata proprio la sua “vicinanza” alla narrazione filorussa ad accendere più di un faro su “Visione TV”.

Contenuti filorussi

Sul canale web, infatti, sono presenti decine di video con protagonisti diversi personaggi controversi: dal “ritorno dell’uomo nero” con riferimento a George Soros a Nikolai Lilin, scrittore filorusso scappato dall’Italia perché, come lui stesso ha denunciato, sarebbe finito al centro di numerose indagini che lo collegherebbero ai servizi segreti russi. Ad agosto, per esempio, si era scagliato contro i giornalisti RAI Stefania Battistini e Simone Traini, accusati dal Cremlino di aver invaso il territorio russo durante l’avanzata ucraina a Kursk. Su “Visione TV” Lilin parla del «destino segnato dell’Ucraina».

Sul canale web spazio anche alle recenti conferenze stampa sia del presidente russo, Vladimir Putin, sia quella del ministro russo Lavrov. E poi i controversi Giorgio Bianchi e Fabio Filomeni: il primo è un blogger, noto per le sue posizioni anti-Occidente e filorusse, mentre il secondo, considerato per molto tempo il “braccio destro” dell’eurodeputato Vannacci, salvo defilarsi per il posizionamento leghista, è un ex tenente colonnello della Folgore con la partecipazione ad una serie di associazioni filorusse, antioccidentali e anti-Nato. (g.curcio@corrierecal.it)

