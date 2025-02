Regioni Costiere e Insulari, le congratulazioni di Perciaccante a Princi per la nomina al Parlamento Ue

l’intervento

COSENZA «A nome degli industriali della provincia di Cosenza formulo vivissime congratulazioni all’Europarlamentare Giusi Princi per la prestigiosa nomina di vicepresidente dell’Intergruppo del Parlamento europeo sulle Regioni Costiere e Insulari, con delega al Mediterraneo». È quanto dichiara il presidente di Confindustria Cosenza e vicepresidente di Ance con delega al Mezzogiorno ed alle Isole Giovan Battista Perciaccante, che aggiunge: «Si tratta di un incarico importante, impegnativo e di grande responsabilità che, con tutta evidenza premia un lavoro portato avanti nel tempo con riconosciuta dedizione e competenza. Siamo sicuri che l’impegno sarà mirato a far sì che le specificità della Calabria e del Sud Italia possano essere promosse e tutelate con forza all’interno del nuovo patto per il Mediterraneo che l’Unione Europea si accinge a sviluppare, garantendo un sostegno concreto al necessario sviluppo infrastrutturale».

«Quello che serve – ha aggiunto il presidente Giovan Battista Perciaccante – è dare voce in maniera autorevole e ascoltata alle esigenze delle regioni costiere e insulari, ponendo al centro dell’agenda europea una particolare attenzione al Mediterraneo come principale motore di crescita e cooperazione internazionale tanto più importante ed urgente alla luce degli scenari che si vanno prefigurando rispetto alle politiche globali».

