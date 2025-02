la protesta

VIBO VALENTIA «Non ci fermeremo finché non raggiungeremo l’obiettivo di un contratto giusto». E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla Fiom Calabria rispetto alla posizione dei lavoratori della Baker Hughes di Vibo Valentia. «Attraverso il rinnovo del contratto chiediamo, finalmente, vere politiche industriali nel nostro Paese e in Europa». Oggi i lavoratori di Vibo si sono fermati davanti i cancelli della azienda e lo sciopero ha fatto registrare l’adesione del 90% dei dipendenti.