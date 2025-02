Regionali, l’Opa del M5S sul candidato. Tridico: «Noi determinanti nella scelta»

i nodi della politica

CATANZARO L’Opa pentastellata sulla candidatura alla presidenza della Regione per il centrosinistra. «Il Movimento 5 Stelle avrà una parte determinante nella competizione elettorale delle Regionali».: a dirlo è l’europarlamentare M5S Pasquale Tridico, intercettato dai giornalisti a Catanzaro in occasione di un incontro promosso da Asprom, il think thank lanciato nei mesi scorsi proprio da Tridico. Al centro dell’attenzione i temi di più stretta attualità politica, anzitutto il no all’autonomia differenziata per come declinata dalla Lega, ma i ragionamenti inevitabilmente si proiettano anche in prospettiva Regionali: «Noi – sostiene ancora Tridico parlando con i giornalisti – siamo la forza di opposizione che alle ultime elezioni ha avuto il maggior consenso e questo lo faremo valere. Quindi la candidatura alle prossime Regionali certamente sarà espressione anche del Movimento 5 Stelle». Potrebbe esserci una candidatura Tridico? L’europarlamentare non si scompone e ribadisce: «La candidatura Tridico c’è già stata alle recentissime elezioni europee. Ho avuto un grande consenso popolare per fare bene il mio lavoro in Europa e per rappresentare bene la Calabria e il Mezzogiorno nel Sud. Ero capolista alle Europee e ho assolutamente la convinzione che – sottolinea Tridico – bisogna portare avanti il mandato degli elettori».

L’autonomia differenziata

Un passaggio ovviamente al tema dell’autonomia differenziata: «Per fortuna per adesso – spiega Tridico abbiamo sventato il rischio – sarebbe stato un disastro – di avere l’autonomia differenziata in quella formulazione che divide ancora di più il Paese. La Corte costituzionale si è espressa, e questo è stato un gran bene, ma ancora di più si è espresso il Paese. L’estate scorsa abbiamo raggiunto un milione e mezzo di firme, c’è stata una grande risposta di popolo a Sud ma anche al Nord. Anche in regioni come Lombardia e Piemonte c’è stata una risposta molto forte. Questo perché la Corte Costituzionale ha detto che siamo un Paese ad autonomia certamente regionale, ma cooperativa, solidale. L’autonomia regionale che si voleva realizzare con il Decreto Calderoli avrebbe spaccato il Paese perché è competitiva, cioè – osserva l’europarlamentare M5S – mette ogni regione una contro l’altra e questo è inaccettabile. A noi preoccupa la tenuta della coesione sociale perché vediamo sempre più giovani migrare verso le regioni del nord. Ora si annuncia battaglia ma soprattutto in Parlamento perché la Corte Costituzionale questo ha affermato nella sua sentenza: qualsiasi provvedimento deve andare in Parlamento e lì – conclude Tridico – voglio vedere chi della Lega della Calabria e di altre regioni del Sud voterà per spaccare il Paese, per diminuire le risorse al nostro Sud sulla base di un assioma falso che è quello che ci vorrebbe con meno fondi e più competitivi. Per fortuna questa parte finora l’abbiamo evitata». (a. cant.)

