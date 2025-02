Il docufilm sulla Varia di Palmi stasera al Cinema Nuovo Sacher di Roma

L’EVENTO

Il Cinema Nuovo Sacher di Roma, oggi, lunedì 17 febbraio, alle ore 20.00, ospiterà la proiezione di Piena di Grazia, il primo film documentario di Andree Lucini, che presenterà l’opera insieme ai produttori, Pier Giorgio Bellocchio, Manetti Bros e Désirée Manetti.

Il lavoro, una produzione Mompracem, realizzato con il sostegno della Calabria Film Commission, è stato presentato alla diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma.Piena di Grazia segue il percorso di tre bambine, Mariateresa Leva, Giada Campitiello e Nicole Melara, in lizza per diventare la nuova “Animella” e rappresentare la Vergine Maria durante la Variadi Palmi, una delle più spettacolari e importanti feste religiose calabresi, dichiarata Patrimonio UNESCO. Un’occasione per raccontare questa antichissima tradizione, ma anche un mondo fatto di contrasti, attraverso i volti e le parole dei cittadini di Palmi e di tre bambine che si affacciano all’adolescenza.Nicole, Giada e Mariateresa hanno undici anni.

Una scena del docufilm

Nel loro paese, Palmi, in Calabria, da cinquecento anni si svolge una festa unica al mondo: la Varia. Per questa occasione, una bambina viene eletta dai cittadini per salire su un carro sacro alto diciassette metri e rappresentare la Madonna assunta in cielo. Come tante bambine di Palmi, le tre protagoniste sognano di diventare la nuova Animella, ma i canoni richiesti sono stringenti: avere capelli lunghi, lisci e neri, la pelle scura ma non troppo, essere coraggiosa e graziosa. Attraverso i loro occhi di bambine che si avvicinano all’adolescenza,esploriamo alcune delle tematiche che questo concorso popolare mette in gioco: il rapporto con il proprio aspetto, il bisogno di apparire, la paura di non essere abbastanza. Le voci dei cittadini diPalmi raccontano il loro amore incondizionato per questa manifestazione, ma anche tutte le contraddizioni che porta con sé.