Inchiesta “Recovery”, chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati – NOMI

la posizione

COSENZA Dopo la tappa a Catania, l’udienza preliminare successiva alla chiusura dell’inchiesta nome in codice “Recovery” si celebra nell’aula bunker di Catanzaro, in Calabria.

Associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dalle modalità e finalità mafiose, in ordine ad altri numerosi delitti, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose. Sono questi i reati contestati, a vario titolo, ai 173 imputati nell’indagine coordinata dalla Dda di Catanzaro contro soggetti ritenuti gravitanti nell’orbita criminale bruzia. Come aveva avuto modo di sottolineare l’allora procuratore facente funzioni di Catanzaro Vincenzo Capomolla, l’attività investigativa è una appendice della maxi operazione “Reset”, «confermando di fatto una sorta di confederazione di ‘ndrangheta».

I pm della Dda di Catanzaro, Corrado Cubellotti e Vito Valerio, nell’odierna udienza hanno avanzato richiesta di rinvio a giudizio di tutti gli imputati. Sono state, inoltre, calendarizzate le discussioni del Collegio difensivo che si esauriranno nel prossimo mese di Marzo, quando il Gup si determinerà sulla possibilità di mandare a processo gli imputati. (f.b.)

Tutti nomi:

ABBRUZZESE Cosimo (cl. ’87);

APUZZO Emanuele,

ARIELLO Salvatore,

AVOLIO Luigi,

BARTOLOMEO Bruno,

BARTOLOMEO Giuseppe,

BARTONE Gaetano,

BARTUCCI Federica,

BASILE Antonio,

BERISA Toni,

BERTOCCO Enzo,

BEVILACQUA Antonio,

BEVILACQUA Armando,

BEVILACQUA Leonardo,

BEVILACQUA Luca,

BRUNO Carlo,

BRUNO Dimitri,

CACOZZA Umberto,

CALVELLI Bruno Francesco,

CAMPOBASSO Guerino,

CAPALBO Pietro,

CAPITANO Antonio,

CAPITANO Luigia,

CAPUTO Antonio, detto “Totonno”,

CAPUTO Antonio Francesco,

CAPUTO Vincenzo,

CARDAMONE Augusto,

CAROLEI Giuseppe,

CARRIERI Simone,

CARUSO Giuliano,

CASOLE Stefano,

CASTIGLIA Giulio,

CASTIGLIA Luisiana,

CASTIGLIA William,

CASTORINA Michael Stephen,

CHIANELLO Giuseppe

CHIMENTI Daniel,

CHIMENTI Domenico,

CHIMENTI Elmiro,

CIARLO Fabio,

CIPOLLA Egidio,

CIRANNO Fabiano,

CONTE Cesare,

CONFORTI Umberto Franco,

CROCCO Agnese,

D’ATTIS Enrico,

D’ALESSANDRO Marco,

DALIPAJ Fatjona,

D’AMBROSIO Adolfo,

D’AMBROSIO Pamela,

D’ELIA Andrea,

D’ELIA Attilio,

D’Elia Massimiliano,

DE FRANCESCO Valentino,

DE GRANDIS Francesco,

DELLA CANANEA Maurizio,

DE LUCA Francesco Costantino,

DE MARCO Simone,

DE MARI Pietro,

DE ROSE Maria,

DE ROSE Mattia,

DE VUONO Armando,

DE VUONO Vanessa,

DI PUPPO Michele,

ELIA Paolo,

ERRA Immacolata,

ESPOSITO Manuel,

ESPOSITO Milva,

FANTASIA Gianluca,

FERRISE Simone,

FOGGETTI Marco,

FORTE Danilo,

GAGLIANESE Riccardo,

GAROFALO Luigi Antonio,

GEDFONE Michele,

GERMANO Pasquale,

GIANNINI Claudio,

GIORDANO Cristian,

GOZZI Giuseppe,

GRECO Francesco, detto “Checco”,

GRECO Paolo,

GRUPILLO Francesco,

GUARNIERI Francesco,

GUIDO Salvatore,

GUIDO Silvia,

GUZZO Pier Paolo,

ILLUMINATO Antonio,

IMBROGNO Salvatore,

LA CAVA Francesco,

LA CAVA Giuseppe,

LA CAVA Salvatore,

LE PIANE Francesco,

LIGUORI Rolando,

LIO Carmine,

LONGO Giuseppe,

LO POLITO Massimiliano,

LO POLITO Nadia,

LUCANTO Marco,

LUPO Luciano,

MARCHIOTTI Barbara,

MARCHIOTTI Francesco,

MAZZA Pietro,

MAZZEI Alessandro,

MAZZEI Pietro,

MEDURI Alessandro,

MEDURI Antonio,

MEDURI Filippo,

MEDURI Francesco,

MEDURI Pietrangelo,

MIGNOLO Ottavio,

MONACO Daniela,

MONTALTO Kevin,

MONTUALDISTA Ivan,

MORRONE Alessandro,

MORRONE Antonio,

MORRONE Giuseppe,

MOSCIARO Francesco,

MUSTICA Attilio,

NATALE Tatjana,

NOBLEA Stefano,

OCCHIUTO Luisa Rosanna,

OCCHIUTO FALVO Pamela,

OCCHIUZZO Filippo,

PARISE Antonio,

PASQUA Roberto,

PATI Christian,

PATI Karim,

PATI Rosina,

PATI Salvatore,

PATITUCCI Francesco,

PATITUCCI Patrick,

PESCATORE Antonella,

PICARELLI Richelmo,

PINO Giada,

PINO Vittorio,

PIROMALLO Mario, dotto “Renato”,

PITTINO Aurelio,

PORCARO Roberto, alias ” Robertino”,

PORCO Diego,

PRESTA Angelina,

PRESTA Massimiliano,

PREZIOSO Manuel,

PRINCIPATO Joi Luigi,

PROVENZANO Giuseppe,

PUGLIESE Andrea,

PUGLIESE Simona,

QUARTA Cesare,

RECCHIA Paolo,

RENDE Michele,

RENDE GRANATA Filippo Maria,

RICCA Luigi,

RUÀ Dina Anna,

RUÀ Natale,

RUDISI Andrea,

RUDISI Michele,

SCORZA Franco,

SEGRETI Antonio,

SILANO Carmelo, detto “zio Mario”,

SIRANGELO Antonio,

SIRANGELO Mario,

SIRUFO Alfredo,

SGANGA Gianfranco,

SPAGNOLO Giuseppe,

SPOSATO Mattia Namik,

STRANGIO Francesco,

TRIMBOLI Giuseppe;

TROTTA Luca,

TURBOLI Alberto,

TURBOLI Danilo,

VERTA Francesco,

VIAPIANA Francesco,

VIOLI Giuseppe,

ZUNGRI Salvatore,

ZUPO William.

