Pirossigeno Cosenza, il nuovo allenatore è l’ex campione del mondo Daniel Ibañes Caetano

futsal serie a

COSENZA Dopo l’esonero di Tuoto, la Pirossigeno Cosenza ha comunicato di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Daniel Ibañes Caetano.

Nato a San Paolo (Brasile) il 6 luglio 1976 ma naturalizzato spagnolo, Daniel Ibañes da giocatore ha collezionato tanti successi internazionali laureandosi anche campione del mondo con la Nazionale spagnola. Inizia la propria carriera da allenatore nel 2012 all’Inter Futbal Sala nel campionato spagnolo. Nel 2013 si trasferisce all’Era-Pack Chudrim nella massima serie della Repubblica Ceca, vincendo due volte il campionato e sollevando anche la Republic Cup. Nel 2015 il passaggio in Spagna al CD Burela, dove si ferma per tre stagioni. Dal 2017 al 2019 la parentesi al Real Betis. Nel 2021 sbarca in Italia e allena il Ciampino neopromosso in Serie A guidandolo fino ai quarti di finale playoff e alla Final Eight di Coppa Italia. Dopo una breve parentesi nel 2022 al Segosala, fa ritorno a Ciampino da subentrante, giusto in tempo per salvare gli aeroportuali con un turno di anticipo.

