Presunti favori e corruzione: chiuse le indagini per politici, manager e imprenditori calabresi – NOMI

l’indagine

CATANZARO C’è anche l’ex governatore della Calabria Mario Oliverio, tra le persone alle quali è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dalla procura di Catanzaro guidata da Salvatore Curcio. Sono trentuno i soggetti coinvolti, a vario titolo, si tratta di dirigenti regionali, professionisti, imprenditori, e politici come gli ex assessori regionali Luigi Incarnato (che ricopriva il ruolo di commissario liquidatore di Sorical) e per il quale la contestazione è relativa ad «accordi presi per l’affidamento della gestione della diga del Menta» e Alfonso Dattolo. Per quest’ultimo gli episodi contestati riguardano circostanze che coinvolgerebbero anche Ercole D’Alessandro, pubblico ufficiale in servizio alla Gdf.

Tra i reati ipotizzati figurano: corruzione, falsità ideologica, peculato, truffa, concussione e accesso abusivo alla banca dati delle forze dell’ordine. I fatti contestati, invece, si sarebbero verificati negli anni che vanno dal 2017 al 2020. Nell’elenco degli indagati figurano anche l’attuale dg del dipartimento regionale Politiche della Montagna e Forestazione, Domenico Pallaria che avrebbe sollecitato il conferimento di un incarico nell’Azienda Calabria Lavoro di Giovanna Belvedere. Coinvolto anche l’imprenditore vibonese Francescantonio Stillitani, ex assessore regionale, che sarebbe stato agevolato nell’ottenimento di un contributo regionale da utilizzare nelle proprie attività turistiche. (redazione@corrierecal.it)

Gli indagati

Giovanna Belvedere di Vibo Valentia

Marisa Citriniti di Catanzaro

Ercole D’Alessandro di Fuscaldo

Luciano D’Alessandro di Palermo

Alfonso Dattolo di Rocca di Neto

Giovanni Forciniti di Rossano Calabro

Franco Albano Formoso di Cervicati

Giada Fulini di Sansepolcro

Odeta Hasaj nata in Albania

Luigi Incarnato di Cosenza

Claudio Larussa di Catanzaro

Gregorio Lillo Odoardi di Lamezia Terme

Salvatore Madiadi Catanzaro

Daniele Magnante di Frosinone

Matteo Magni di Vimercate

Giovanni Marra di Cosenza

Angelina Molinaro di Curinga

Antonio Nisticò di Catanzaro

Gerardo Mario Oliverio di San Giovanni in Fiore

Marco Paladino di Polla

Domenico Maria Pallaria di Curinga

Cristian Pancotti di Piacenza

Salvatore Rotundo di Tivoli

Nazzareno Giuseppe Rudi di Santa Caterina allo Ionio

Alessandro Rugolo di Reggio Calabria

Luigi Russo di Rossano Calabro

Gianfranco Scarfone di Catanzaro

Francescantonio Stillitani di Roma

Antonio Luigi Talarico di Sersale

Antonio Veccari di San Vito dei Normanni

Sergio Vittadello di Padova

