Vibo, controlli della Polizia locale su ambiente ed abusivismo edilizio: sequestrati due immobili

i provvedimenti

VIBO VALENTIA L’inizio del 2025 è stato intenso per il Corpo di Polizia Locale di Vibo Valentia, guidato dal comandante Michele Bruzzese. Diverse sono le attività portate avanti con successo, con particolare attenzione all’ambiente: sono stati censurati i reati di abbandono incontrollato di rifiuti con ogni conseguenza in ordine all’irrogazione di 15 sanzioni. È stato poi dato particolare accento al contrasto all’abusivismo edilizio e a reati di natura predatoria, con il sequestro di 2 immobili, mentre 4 persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per reati connessi alle violazioni edilizie. L’attività di controllo su strada è stata attenta e puntuale, sono stati effettuati, difatti, controlli su oltre 200 autoveicoli ed è stata effettuata attività di contrasto al commercio ambulante, nonché all’occupazione abusiva del suolo pubblico e, in merito alle violazioni al Codice della Strada, sono stati sanzionati oltre 1.400 autoveicoli. È stato poi effettuato il sequestro per commercio abusivo di oltre 200 piante e fiori di varia natura e irrogate sanzioni per oltre 12 mila euro.

Deferite due persone per guida in stato di ebrezza

A ciò si aggiunga il ritiro di 3 patenti di guida, il sequestro di 2 autovetture per assenza di copertura assicurativa, il deferimento all’Autorità Giudiziaria di 2 persone per guida in stato di ebrezza e la decurtazione complessiva di 112 punti per violazioni varie al cds nonché la rilevazione di 27 sinistri stradali con conseguente segnalazione in Prefettura di 11 patenti di guida. Vi sono stati inoltre ulteriori deferimenti all’autorità giudiziaria per circostanze penalmente rilevanti a carico di 17 soggetti, tutte portate all’attenzione della Magistratura Inquirente. L’attività della Polizia locale continuerà con intensa partecipazione ed attenzione per la soddisfazione delle esigenze dei cittadini nonché ai fini del contrasto di ogni forma di condotta non rispettosa delle regole.

