Catanzaro, commette un furto mentre era affidato in prova ai servizi sociali: arrestato

il fatto

CATANZARO In esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, personale della Squadra Volante della Questura di Catanzaro ha proceduto alla traduzione in carcere di un soggetto di etnia rom. L’uomo trentaduenne, già affidato in prova ai servizi sociali per i suoi numerosi precedenti penali, è stato individuato dagli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico a seguito dell’analisi delle immagini di videosorveglianza, che lo hanno ripreso mentre commetteva un furto su un’autovettura posteggiata nel piazzale antistante il Bar Tiramisù di via Lucrezia della Valle. La segnalazione dell’accertata violazione ha indotto il Tribunale di Sorveglianza a revocare la misura alternativa in atto e a disporre il ripristino della detenzione in carcere. La Polizia di Stato continua il suo impegno quotidiano per garantire la sicurezza della cittadinanza e il rispetto delle misure imposte dall’Autorità Giudiziaria.

