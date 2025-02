Maria Luisa Mingrone nuovo presidente del Tribunale di Crotone

il voto

ROMA Nuove nomine di vertice a capo di tribunali e procure sono state fatte ieri pomeriggio dal plenum del Csm. In particolare, con 18 voti favorevoli, è stato votato il nuovo presidente del Tribunale di Crotone, Maria Luisa Antonietta Mingrone. Mingrone aveva già ricoperto in passato l’incarico. L’altro candidato, Massimo Forciniti, ha ottenuto soltanto nove preferenze.

All’unanimità, è stato votato il nuovo procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, Luca Ceccanti. Unanimità anche per la nomina del nuovo procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, Patrizia Castaldini Inoltre, a maggioranza, è stato votato il nuovo presidente del Tribunale di Campobasso, Enrico Di Dedda, con 3 astensioni. Votato dal plenum del Csm, all’unanimità, il nuovo presidente del Tribunale di Pescara, Luigi Cirillo Unanimità anche per il nuovo procuratore aggiunto presso il Tribunale di Genova, Marco Zocco.

