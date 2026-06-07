Ballottaggio in tre Comuni calabresi, l’affluenza alle ore 12 – I DATI

amministrative 2026

Da stamattina alle 7 sono aperte le urne nei tre comuni calabresi in cui nessun candidato è riuscito a vincere al primo turno del 24-25 maggio. Si tratta di Castrovillari, San Giovanni in Fiore e Mandatoriccio, tutti nella provincia di Cosenza. Il voto continuerà fino alle 23 di oggi e riprenderà domattina, dalle 7 alle 15, quando inizierà lo spoglio che decreterà i nuovi sindaci. A Castrovillari la sfida è tra Anna De Gaio ed Ernesto Bello, mentre a San Giovanni in Fiore il confronto è tra il candidato di centrodestra Marco Ambrogio e Antonio Barile, candidato con lista civica. Ballottaggio anche a Mandatoriccio, dopo che nel primo turno i due candidati hanno ottenuto lo stesso numero di voti: a fronteggiarsi sono Teresa Maria Villella e Cataldo Iozzi.

I dati dell’affluenza

Alle ore 12 è stato reso noto il primo dato relativo all’affluenza in ogni Comune chiamato al voto. A Castrovillari nelle 22 sezioni ha votato il 12,54%, in lieve calo rispetto 13,61% del primo turno. A San Giovanni in Fiore il dato delle ore 12 è in linea con quello del 24 maggio, con l’11,54% dei votanti rispetto all’11,75%. Cresce, invece, l’affluenza a Mandatoriccio: il primo dato si attesta al 14,52%, in netta crescita rispetto all’11,90% del primo turno. (redazione@corrierecal.it)

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