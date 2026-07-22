Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:34
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’appuntamento

“Cella 121”, a Cosenza la presentazione immersiva del libro di Attilio Sabato

Il 30 luglio al Museo Multimediale un percorso tra luci, suoni, proiezioni e installazioni sceniche

Pubblicato il: 22/07/2026 – 19:34
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
“Cella 121”, a Cosenza la presentazione immersiva del libro di Attilio Sabato
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

COSENZA Sarà presentato giovedì 30 luglio, alle 19, al Museo Multimediale di Cosenza “Cella 121”, il nuovo progetto di Attilio Sabato. L’appuntamento è stato concepito non come una tradizionale presentazione letteraria, ma come una rappresentazione immersiva costruita attraverso luci, suoni, proiezioni e installazioni sceniche. Il pubblico sarà accompagnato in un percorso sensoriale pensato per ricreare le atmosfere e le emozioni del romanzo, restituendone il carattere claustrofobico attraverso ambientazioni visive e sonore realizzate appositamente per l’occasione. Gli ospiti non si limiteranno dunque ad assistere alla lettura di alcuni brani o al consueto dialogo con l’autore, ma saranno guidati all’interno della narrazione, attraversando spazi e installazioni che richiamano l’universo raccontato nel libro. Una formula in sintonia con la vocazione del Museo Multimediale di Cosenza, chiamato a trasformarsi per una sera nello scenario della storia e a offrire ai partecipanti un’esperienza che unisce letteratura, immagini e rappresentazione scenica. L’appuntamento con “Cella 121” è fissato per giovedì 30 luglio, alle 19.

Argomenti
attilio sabato
cella 121
Cosenza
esperienza immersiva
EVENTI CULTURALI
Libri
Museo Multimediale di Cosenza
Nazionale
presentazioni letterarie
Categorie collegate
Nazionale
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x