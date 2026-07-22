“Cella 121”, a Cosenza la presentazione immersiva del libro di Attilio Sabato

l’appuntamento

COSENZA Sarà presentato giovedì 30 luglio, alle 19, al Museo Multimediale di Cosenza “Cella 121”, il nuovo progetto di Attilio Sabato. L’appuntamento è stato concepito non come una tradizionale presentazione letteraria, ma come una rappresentazione immersiva costruita attraverso luci, suoni, proiezioni e installazioni sceniche. Il pubblico sarà accompagnato in un percorso sensoriale pensato per ricreare le atmosfere e le emozioni del romanzo, restituendone il carattere claustrofobico attraverso ambientazioni visive e sonore realizzate appositamente per l’occasione. Gli ospiti non si limiteranno dunque ad assistere alla lettura di alcuni brani o al consueto dialogo con l’autore, ma saranno guidati all’interno della narrazione, attraversando spazi e installazioni che richiamano l’universo raccontato nel libro. Una formula in sintonia con la vocazione del Museo Multimediale di Cosenza, chiamato a trasformarsi per una sera nello scenario della storia e a offrire ai partecipanti un’esperienza che unisce letteratura, immagini e rappresentazione scenica. L’appuntamento con “Cella 121” è fissato per giovedì 30 luglio, alle 19.