Serie B, ecco il calendario del Catanzaro: debutto a Vicenza, chiusura a Empoli

LA PROSSIMA STAGIONE

CATANZARO È stato ufficializzato questa sera il calendario della Serie B 2026/2027. Il Catanzaro inizierà il proprio campionato il 22 agosto sul campo del L.R. Vicenza e dovrà affrontare un avvio impegnativo, con tre trasferte nelle prime quattro giornate. Dopo l’esordio in Veneto, i giallorossi saranno di scena a Pisa e a Bolzano contro il Südtirol, prima del debutto casalingo al “Nicola Ceravolo”, fissato per il 12 settembre contro la Carrarese. Alla quinta giornata è in programma la trasferta di Genova contro la Sampdoria, seguita dalla sfida interna con il Mantova e dal viaggio a Verona per affrontare l’Hellas. A chiudere il mese di ottobre saranno la gara casalinga con l’Ascoli e la trasferta di Benevento, mentre il Catanzaro aprirà novembre ospitando il Padova prima della sfida esterna di Cesena. Dopo la sosta, il calendario propone la sfida interna con il Palermo, la trasferta di Castellammare contro la Juve Stabia e il confronto casalingo con l’Avellino. Il girone d’andata si completerà con le gare contro Cremonese, Virtus Entella, Modena, Arezzo ed Empoli, che sarà l’ultima avversaria del 2026 al Ceravolo.

Il girone di ritorno scatterà a gennaio con la trasferta di Ascoli e proseguirà con Cesena, Padova e Juve Stabia. A febbraio il Catanzaro affronterà Mantova, Hellas Verona, Carrarese, Arezzo e Avellino, mentre a marzo sono in programma le sfide con Cremonese, Pisa e Virtus Entella. Nel mese di aprile i giallorossi ospiteranno il L.R. Vicenza e il Benevento, intervallati dalla trasferta di Arezzo, prima della sfida casalinga contro la Sampdoria. La regular season si chiuderà con la trasferta di Palermo il 1° maggio, la gara interna con il Modena e l’ultimo impegno del campionato, il 14 maggio 2027, sul campo dell’Empoli. (redazione@corrierecal.it)

Calendario Catanzaro – Serie B 2026/27

22 agosto 2026 – L.R. Vicenza-Catanzaro (1ª giornata)

29 agosto 2026 – Pisa-Catanzaro (2ª giornata)

5 settembre 2026 – Südtirol-Catanzaro (3ª giornata)

12 settembre 2026 – Catanzaro-Carrarese (4ª giornata)

19 settembre 2026 – Sampdoria-Catanzaro (5ª giornata)

10 ottobre 2026 – Catanzaro-Mantova (6ª giornata)

17 ottobre 2026 – Hellas Verona-Catanzaro (7ª giornata)

24 ottobre 2026 – Catanzaro-Ascoli (8ª giornata)

27 ottobre 2026 – Benevento-Catanzaro (9ª giornata)

31 ottobre 2026 – Catanzaro-Padova (10ª giornata)

7 novembre 2026 – Cesena-Catanzaro (11ª giornata)

21 novembre 2026 – Catanzaro-Palermo (12ª giornata)

24 novembre 2026 – Juve Stabia-Catanzaro (13ª giornata)

28 novembre 2026 – Catanzaro-Avellino (14ª giornata)

5 dicembre 2026 – Cremonese-Catanzaro (15ª giornata)

8 dicembre 2026 – Catanzaro-Virtus Entella (16ª giornata)

12 dicembre 2026 – Modena-Catanzaro (17ª giornata)

19 dicembre 2026 – Catanzaro-Arezzo (18ª giornata)

27 dicembre 2026 – Catanzaro-Empoli (19ª giornata)

9 gennaio 2027 – Ascoli-Catanzaro (20ª giornata)

16 gennaio 2027 – Catanzaro-Cesena (21ª giornata)

23 gennaio 2027 – Padova-Catanzaro (22ª giornata)

30 gennaio 2027 – Catanzaro-Juve Stabia (23ª giornata)

6 febbraio 2027 – Mantova-Catanzaro (24ª giornata)

13 febbraio 2027 – Catanzaro-Hellas Verona (25ª giornata)

20 febbraio 2027 – Carrarese-Catanzaro (26ª giornata)

27 febbraio 2027 – Arezzo-Catanzaro (27ª giornata)

2 marzo 2027 – Avellino-Catanzaro (28ª giornata)

6 marzo 2027 – Catanzaro-Cremonese (29ª giornata)

13 marzo 2027 – Catanzaro-Pisa (30ª giornata)

20 marzo 2027 – Virtus Entella-Catanzaro (31ª giornata)

3 aprile 2027 – Catanzaro-L.R. Vicenza (32ª giornata)

10 aprile 2027 – Arezzo-Catanzaro (33ª giornata)

17 aprile 2027 – Catanzaro-Benevento (34ª giornata)

24 aprile 2027 – Catanzaro-Sampdoria (35ª giornata)

1 maggio 2027 – Palermo-Catanzaro (36ª giornata)

8 maggio 2027 – Catanzaro-Modena (37ª giornata)

14 maggio 2027 – Empoli-Catanzaro (38ª giornata)