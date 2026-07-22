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IL RIESAME

Attentato a Ranucci, confermati arresti e metodo mafioso

Restano in carcere i quattro ritenuti esecutori materiali

Pubblicato il: 22/07/2026 – 19:37
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Attentato a Ranucci, confermati arresti e metodo mafioso
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ROMA Il tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari e l’aggravante del metodo mafioso per i quattro accusati di essere gli esecutori materiali dell’attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025. I quattro restano in carcere. I loro avvocati avevano chiesto l’annullamento della custodia cautelare e la revisione dell’ipotesi accusatoria di associazione per delinquere con metodo mafioso. (Ansa)

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