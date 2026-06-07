Raffica di controlli della Polizia a Cirò Marina, sanzionato un bar. Due denunce per droga

l’attività

CROTONE Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha disposto un imponente servizio nella città di Cirò Marina, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I numeri dell’attività

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti: 699 persone identificate, di cui 170 con precedenti, 373 veicoli controllati, 22 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale, 22 posti di controllo, 9 sanzioni al Codice della Strada. Il personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile hanno posto l’attenzione su 22 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Cirò Marina.

Controlli sulle strade

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato 27 persone, di cui 8 con precedenti, e ha controllato 19 veicoli, elevando contestualmente 7 sanzioni al Codice della Strada. La Polizia Ferroviaria ha controllato le aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato 60 persone, di cui 15 positivi, e ha controllato 47 veicoli. Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Cirò Marina, nel corso dei quali hanno identificato 137 persone, di cui 42 con precedenti, e hanno controllato 58 veicoli.

Sanzionato un bar a Cirò Marina

Nel corso del medesimo servizio, il personale dell’Ufficio Polizia Amministrativa ha effettuato 3 controlli amministrativi presso delle attività commerciali. Nello specifico è stato effettuato un controllo amministrativo presso un Bar sito in Cirò Marina, nel quale a seguito di accertamenti, il titolare dell’esercizio, è stato sanzionato per aver occupato abusivamente alcuni metri di suolo pubblico, con l’elevazione di una sanzione amministrativa pari alla somma di € 173,00 (pmr). Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio, hanno identificato 396 persone, di cui 65 con precedenti, e hanno controllato 190 veicoli, elevando 2 sanzioni al Codice della Strada.

Due denunce per droga

Mentre, nel corso della settimana l’Ufficio Squadra Volanti, nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha denunciato all’ Autorità Giudiziaria due giovani, in possesso di sostanza stupefacente del tipo Cocaina ed Hashish, frequentatori delle zone del centro, motomontati, che si aggiravano con la predetta sostanza in attesa di spacciarla nei luoghi della movida frequentata dai giovani crotonesi. (redazione@corrierecal.it)

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