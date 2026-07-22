Svolta all’Ospedale di Crotone, è attivo il nuovo servizio di Emodinamica

un nuovo strumento

CROTONE Una giornata di storica e fondamentale importanza per la sanità crotonese e per l’intera rete di emergenza-urgenza della regione: nella sola mattinata di oggi sono state effettuate con successo tre procedure di coronarografia presso il nuovo servizio di Emodinamica del Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio”, mentre una quarta è attualmente in corso.

Una risposta immediata a tutela della salute

L’entrata in funzione della struttura risponde a un’esigenza fortemente avvertita dall’intera provincia di Crotone e garantisce una risposta immediata a tutela della salute. Le patologie cardiovascolari acute, prima fra tutte l’infarto miocardico, rientrano infatti tra le patologie tempo-dipendenti in cui la tempestività dell’intervento non è solo decisiva per salvare vite umane, ma è fondamentale per garantire la successiva qualità della vita dei pazienti: in questi casi ogni minuto risparmiato è prezioso per evitare danni irreversibili e assicurare un recupero funzionale completo. L’avvio delle attività direttamente in loco assicura trattamenti ad altissima specializzazione senza costringere i pazienti a complessi trasferimenti in emergenza verso altre strutture aziendali ed extra provinciali.

Un percorso di rinnovamento e rilancio

Questo straordinario risultato si inserisce nel percorso di profondo rinnovamento e rilancio tracciato dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, traducendo nei fatti il modello di una sanità moderna, concreta, efficiente e finalmente vicina ai reali bisogni di salute dei cittadini. Un cambio di passo che riflette la filosofia pragmatica dell’attuale governance aziendale guidata dal Direttore Generale Antonio Graziano, affiancato dal Direttore Sanitario aziendale e di Presidio medico Lucio Cosentino, e reso possibile grazie al lavoro di un’équipe di professionisti di primo ordine. La guida del nuovo servizio è affidata alla Dott.ssa Annalisa Mongiardo, professionista di riconosciuto prestigio ed elevata specializzazione nella cardiologia interventistica; con lei, accanto al Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia del “San Giovanni di Dio”, Fabio Megna, e alla sua squadra, era presente per l’avvio operativo anche il Professor Ciro Indolfi, già presidente della Federazione Italiana di Cardiologia, della Società Italiana di Cardiologia e della Società Italiana di Cardiologia Interventistica, attualmente docente dell’Università della Calabria e presidente della Fondazione “Il Cuore Siamo Noi”.

La soddisfazione del dg Graziano

Il Direttore Generale dell’Asp Antonio Graziano sottolinea il valore del traguardo raggiunto: «Come ho sempre sostenuto, il nostro obiettivo è rispondere alle esigenze dei cittadini attraverso la concretezza e la qualità dei servizi. L’attivazione di questa mattina dimostra che l’Emodinamica a Crotone non è un’intenzione futura, ma un servizio salvavita già pienamente operativo, pronto a tutelare la salute della nostra comunità con standard tecnologici e clinici di altissimo livello. È un momento di profondo orgoglio per l’intera Azienda e una svolta fondamentale per la sanità calabrese». I dettagli tecnici sulle procedure eseguite, le specifiche cliniche e le prospettive operative del reparto saranno illustrati direttamente dal Direttore Generale e dai protagonisti dell’équipe nel corso della conferenza stampa in programma per la cerimonia ufficiale di inaugurazione, fissata per martedì 28 luglio 2026 alle ore 17:00 presso il Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Crotone.

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