Catanzaro, arriva Reita: contratto fino al 2029. «Piazza che dà opportunità ai giovani»

colpo in prospettiva

CATANZARO Il Catanzaro piazza un colpo in prospettiva e aggiunge un nuovo elemento al proprio organico. La società giallorossa ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dall’AC Monza le prestazioni sportive del centrocampista offensivo Francesco Reita. Il giovane calciatore ha sottoscritto un contratto triennale con il club calabrese, con scadenza fissata al 30 giugno 2029, e si è già aggregato al gruppo guidato da mister Giorgio Gorgone, iniziando la preparazione in vista della stagione sportiva 2026/2027. Nato a Napoli nel 2008, Reita ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Lazio, prima di trasferirsi nel 2024 al Monza. Un percorso che lo ha portato anche nel giro delle Nazionali giovanili azzurre, dall’Under 16 fino all’Under 18. Nell’ultima stagione il nuovo acquisto giallorosso ha disputato il campionato Primavera 1 con la formazione brianzola, mettendo insieme numeri importanti: 32 presenze, 11 reti e 4 assist.

Reita: «Catanzaro è una piazza importante, darò tutto per questa maglia»

Dopo l’ufficialità del trasferimento, il giovane centrocampista ha affidato al club le sue prime parole da calciatore del Catanzaro, manifestando entusiasmo per la nuova esperienza. «La notizia del trasferimento a Catanzaro per me è stata un colpo al cuore – ha dichiarato Reita – perché è una piazza importante e molto calorosa, che negli ultimi anni ha dato l’opportunità ai giovani di crescere». Il classe 2008 ha poi descritto le proprie caratteristiche tecniche: «Mi piace giocare sulla trequarti, sfruttando soprattutto le mie qualità tecniche e cercando di svariare su tutto il fronte offensivo». Infine il messaggio rivolto ai tifosi giallorossi: «Posso promettere che suderò la maglia al 100 per cento e che darò tutto me stesso in campo dal primo all’ultimo minuto».

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