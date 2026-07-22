Reggio, la “Mediterranea” rinnova l’offerta di Agraria: formare i professionisti della transizione ecologica e digitale

unirc

REGGIO CALABRIA Il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria si conferma un punto di riferimento d’eccellenza, unico nel suo genere in Calabria e nell’area dello Stretto. Con una tradizione consolidata fin dal 1982, il Dipartimento lancia la sua rinnovata offerta formativa per l’Anno Accademico 2026/2027. L’obiettivo è chiaro: rispondere con prontezza alle rapide evoluzioni del mondo del lavoro e alle grandi sfide globali legate alla sostenibilità.

Grazie a un costante e proficuo dialogo con il tessuto produttivo, l’offerta copre l’intero ciclo di studi. Si parte dai corsi di laurea triennali fino alle lauree magistrali biennali, pensate per completare la formazione specialistica. Il percorso post-laurea si arricchisce inoltre con dottorati di ricerca, master di alta formazione e corsi abilitanti per l’insegnamento.

A spiegare la visione strategica alla base di questo rinnovamento è il Direttore del Dipartimento, il Prof. Marco Poiana “I settori agricoli, alimentari, forestali, ambientali e biotecnologici riscuotono oggi un enorme interesse alla luce delle ambiziose sfide dei prossimi decenni. Produrre cibo in modo sostenibile, salvaguardare l’ambiente e il patrimonio forestale e dare un contributo concreto al benessere globale non sono più opzioni, ma necessità urgenti. La Calabria ha una forte vocazione agricola, un patrimonio forestale imponente e straordinarie produzioni alimentari tipiche. Queste risorse, oltre ad essere salvaguardate, devono essere valorizzate in una completa interconnessione con il comparto produttivo e le problematiche ambientali”.

I programmi didattici spaziano dalla sostenibilità ambientale alla digitalizzazione della filiera agroalimentare, fino alla tutela del territorio, offrendo agli studenti un mix vincente tra solida teoria ed esperienze pratiche in laboratorio e sul campo.

“Dall’Anno Accademico 2026/2027 tutti i nostri Corsi di Studio, già aggiornati ed attualizzati nei contenuti, punteranno a formare i veri tecnici del futuro” – continua il Prof. Poiana “I nostri laureati, forti di competenze tecnico-scientifiche avanzate e di conoscenze sulle tecnologie digitali applicate ai processi produttivi, sapranno gestire il settore affrontando nodi cruciali. Parliamo della salvaguardia degli ecosistemi agrari e forestali, della sostenibilità delle filiere e della sicurezza alimentare, intesa sia come accesso al cibo per tutti sia come igiene, salubrità e tracciabilità. Tutto questo richiede un approccio transdisciplinare che metta l’ambiente al centro, generando al contempo un reale miglioramento socio-economico per l’intera area mediterranea”.

L’offerta formativa del Dipartimento si articola in percorsi di I e II livello che trasferiscono direttamente agli studenti le conoscenze all’avanguardia messe a punto dai gruppi di ricerca interni:

Corsi di Laurea Triennale (I livello): “Scienze e Tecnologie Agrarie”, “Scienze e Tecnologie Alimentari e Gastronomiche”, “Scienze Forestali e Ambientali” e “Biotecnologie per la Sostenibilità”.

Corsi di Laurea Magistrale (II livello): “Scienze delle Produzioni Agrarie Mediterranee”, “Gestione Sostenibile del Territorio Forestale e Montano” e “Scienze della Qualità e Sicurezza dei Prodotti Alimentari”.

Per garantire il massimo supporto durante gli studi e facilitare l’accesso al mondo del lavoro, il Dipartimento mette a disposizione laboratori didattici d’avanguardia, servizi bibliotecari, tutoraggio e tirocini mirati, oltre a un efficiente servizio di job-placement basato su rapporti consolidati con le imprese.

A questo si aggiunge il robusto pacchetto di servizi e misure di welfare garantiti dall’Ateneo: borse di studio, reddito di merito, premi di laurea, residenze universitarie, contributi per l’alloggio e servizio bus gratuito. Gli studenti possono inoltre contare su servizi di counseling psicologico, assistenza medica gratuita e sulle strutture del Centro Sportivo Universitario (palestra, campo sportivo e area fitness all’aperto), senza dimenticare le grandi opportunità di mobilità internazionale legate ai programmi Erasmus.

“Vogliamo contribuire alla creazione e al perfezionamento di una filiera della formazione che sia fortemente d’impatto per le esigenze del territorio, ma capace al tempo stesso di interagire e competere a livello globale” – conclude il Direttore Marco Poiana. “Iscriversi ai corsi di laurea in Scienze e Biotecnologie Agrarie Forestali e Alimentari oggi significa acquisire le basi per essere protagonisti consapevoli del cambiamento”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato