Bancarotta fraudolenta e rapina aggravata, in carcere due persone nel Crotonese

i provvedimenti

CROTONE Proseguono sempre con maggiore intensità in questi giorni i controlli e le attività a tutela della sicurezza pubblica da parte dei Carabinieri della Compagnia di Crotone. I militari della Stazione Carabinieri di Cutro hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo del luogo, M.C., già sottoposto a misura per estorsione aggravata, che è stato accompagnato in carcere, dovendo scontare una pena di 3 anni e 9 mesi. Analogamente, la Tenenza di Isola Capo Rizzuto ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di B.F., uomo del luogo, che si trovava agli arresti domiciliari per il reato di rapina aggravata. I militari hanno accertato diverse e ripetute violazioni della misura restrittiva, che, comunicate all’Autorità Giudiziaria, hanno portato all’emissione del provvedimento più afflittivo della custodia in carcere. Inoltre, nell’ambito dei servizi antidroga sono stati segnalati alla Prefettura di Crotone 2 italiani, un diciassettenne e un sessantaseienne, per possesso di sostanza stupefacente mentre in materia di controlli alla circolazione stradale, la Sezione Radiomobile del Nor ha deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo risultato positivo al test per le sostanze stupefacenti; la perquisizione, personale e del veicolo, ha consentito di trovare in suo possesso una piccola quantità di hashish. L’attività di controllo svolta in particolare nel capoluogo proprio dalla Sezione Radiomobile, che garantisce il pronto intervento, ha consentito ai militari di trovare, nel vano contatori di un condominio di una zona residenziale cittadina, un panetto di hashish di circa 125 gr., che è stato sequestrato.

